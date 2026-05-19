Nova vloga za legendarnega slovenskega košarkarja: postal je dedek (FOTO)

Jure Zdovc je bil nekoč eden najbolj legendarnih slovenskih in tudi evropskih košarkarjev, kot član reprezentance naše nekdanje skupne države je postal celo olimpijski podprvak. Ko je kariero košarkarja obesil na klin, se od tega športa seveda ni mogel povsem posloviti in postal je trener, nekaj časa je treniral tudi ljubljanski klub Olimpija in bil dvakrat selektor slovenske reprezentance, enkrat na evropskem, drugič na svetovnem prvenstvu. Nazadnje je Zdovc treniral grške košarkarje pri Paoku iz Soluna, a so marca po osmih mesecih z njim prekinili pogodbo.

A 59-letni Zdovc si glede tega najbrž preveč ne beli glave, saj ima dovolj obveznosti doma. Postal je namreč dedek. Z ženo Ireno sta se razveselila prve vnukinje, je na družabnem omrežju razkril Zdovc in objavil še fotografijo, na kateri raznežena babica pestuje deklico. Kateri od njegovih otrok je postal starš, Jure Zdovc ni razkril, prav tako ne imena nove družinske članice, a pomembno je, da je deklica zdrava in vesela, ter da bosta babica in dedek z njo čim bolj uživala in jo razvajala, kot to znajo le stari starši.