Novi pretres na glasbeni sceni? Menedžer Raay ekskluzivno o odhodu Roka Piletiča

V slovenski pop sceni je spet završalo. Pojavile so se govorice, da naj bi Rok Piletič, član dua BQL, prekinil sodelovanje z Alešem Vovkom – Raayem oziroma njegovo produkcijo Maraaya, s katero je bil povezan praktično od začetkov. Od dua Maraaya naj bi se poslovil tudi snemalec videospotov. Špekulacije so toliko glasnejše, ker je bilo minulo leto ogromno govora o javnem in pravnem sporu med duom Maraaya in pevko Niko Zorjan, v katerega so se vključili tudi drugi estradniki.

Glasbeni menedžer, producent, avtorja in član dua Maraaya je za Slovenske novice pojasnil, da ni »nobenih pretresov, prav nasprotno«. Odhod Roka Piletiča na povsem samostojno pot je bil, kot kaže, pričakovan. » Z Rokom Piletičem se je korektno iztekla ekskluzivna pogodba o zastopanju. Med nami ostajajo prijateljski odnosi, trenutno skupaj pripravljava tudi eno od skladb za njegov prihajajoči album,« nam je pojasnil Raay.

Da se njihove poti res razhajajo, nam je potrdil tudi Rok: »Ekskluzivna pogodba o sodelovanju se je s 1.januarjem res iztekla. Ohranjamo pa pozitivne zasebne in poslovne odnose. Ne nazadnje imava z Raayem še odprt projekt novega singla, ki bo tudi na mojem prihajajočem prvem albumu.«

Rok, starejši od bratov Piletič iz dua BQL, se je slovenski javnosti prvič predstavil leta 2010. Njegova pričeska je bila takrat absolutni hit, komaj polnoletni Korošec pa si ni niti predstavljal, kakšna slava je pred njim. FOTO: Zaslonski posnetek

Raay je zanikal, da naj bi snemalec zapuščal njihovo produkcijo. »To nikakor ne drži. Ekipo smo v zadnjem obdobju celo dodatno okrepili, tako na kreativnem kot produkcijskem nivoju,« se novih sodelovanj veseli duo Maraaya.

34-letni pevec Rok Piletič se je slovenski javnosti predstavil leta 2010 v šovu Slovenija ima talent, kjer je zapel skupaj z Luko Basijem. Oba sta kmalu postala varovanca producentske glasbene hiše Raay Production, ki združuje Raay Music (glasbeno produkcijsko in management hišo), Neo Visuals (video produkcijo), ter šolo za pop petje. Aleš Vovk sicer ostaja manager številnim glasbenikom.