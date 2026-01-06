  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KOENC POGODBE

Novi pretres na glasbeni sceni? Menedžer Raay ekskluzivno o odhodu Roka Piletiča

Tudi Rok Piletič nam je potrdil, da se je s 1. januarjem iztekla ekskluzivna pogodba z Raayem, a ostajajo v dobrih odnosih in skupaj pripravljajo nov singel.
Aleš Vovk - Raay FOTO: Raaymusic

Aleš Vovk - Raay FOTO: Raaymusic

Rok in Anej Piletič. FOTO:

Rok in Anej Piletič. FOTO:

Rok, starejši od bratov Piletič iz dua BQL, se je slovenski javnosti prvič predstavil leta 2010. Njegova pričeska je bila takrat absolutni hit, komaj polnoletni Korošec pa si ni niti predstavljal, kakšna slava je pred njim. FOTO: Zaslonski posnetek

Rok, starejši od bratov Piletič iz dua BQL, se je slovenski javnosti prvič predstavil leta 2010. Njegova pričeska je bila takrat absolutni hit, komaj polnoletni Korošec pa si ni niti predstavljal, kakšna slava je pred njim. FOTO: Zaslonski posnetek

Aleš Vovk - Raay FOTO: Raaymusic
Rok in Anej Piletič. FOTO:
Rok, starejši od bratov Piletič iz dua BQL, se je slovenski javnosti prvič predstavil leta 2010. Njegova pričeska je bila takrat absolutni hit, komaj polnoletni Korošec pa si ni niti predstavljal, kakšna slava je pred njim. FOTO: Zaslonski posnetek
Nina Čakarić
 6. 1. 2026 | 11:28
 6. 1. 2026 | 11:28
A+A-

V slovenski pop sceni je spet završalo. Pojavile so se govorice, da naj bi Rok Piletič, član dua BQL, prekinil sodelovanje z Alešem Vovkom – Raayem oziroma njegovo produkcijo Maraaya, s katero je bil povezan praktično od začetkov. Od dua Maraaya naj bi se poslovil tudi snemalec videospotov. Špekulacije so toliko glasnejše, ker je bilo minulo leto ogromno govora o javnem in pravnem sporu med duom Maraaya in pevko Niko Zorjan, v katerega so se vključili tudi drugi estradniki.

Glasbeni menedžer, producent, avtorja in član dua Maraaya je za Slovenske novice pojasnil, da ni »nobenih pretresov, prav nasprotno«. Odhod Roka Piletiča na povsem samostojno pot je bil, kot kaže, pričakovan. » Z Rokom Piletičem se je korektno iztekla ekskluzivna pogodba o zastopanju. Med nami ostajajo prijateljski odnosi, trenutno skupaj pripravljava tudi eno od skladb za njegov prihajajoči album,« nam je pojasnil Raay.

Da se njihove poti res razhajajo, nam je potrdil tudi Rok: »Ekskluzivna pogodba o sodelovanju se je s 1.januarjem res iztekla. Ohranjamo pa pozitivne zasebne in poslovne odnose. Ne nazadnje imava z Raayem še odprt projekt novega singla, ki bo tudi na mojem prihajajočem prvem albumu.«

Rok, starejši od bratov Piletič iz dua BQL, se je slovenski javnosti prvič predstavil leta 2010. Njegova pričeska je bila takrat absolutni hit, komaj polnoletni Korošec pa si ni niti predstavljal, kakšna slava je pred njim. FOTO: Zaslonski posnetek
Rok, starejši od bratov Piletič iz dua BQL, se je slovenski javnosti prvič predstavil leta 2010. Njegova pričeska je bila takrat absolutni hit, komaj polnoletni Korošec pa si ni niti predstavljal, kakšna slava je pred njim. FOTO: Zaslonski posnetek

Raay je zanikal, da naj bi snemalec zapuščal njihovo produkcijo. »To nikakor ne drži. Ekipo smo v zadnjem obdobju celo dodatno okrepili, tako na kreativnem kot produkcijskem nivoju,« se novih sodelovanj veseli duo Maraaya.

34-letni pevec Rok Piletič se je slovenski javnosti predstavil leta 2010 v šovu Slovenija ima talent, kjer je zapel skupaj z Luko Basijem. Oba sta kmalu postala varovanca producentske glasbene hiše Raay Production, ki združuje Raay Music (glasbeno produkcijsko in management hišo), Neo Visuals (video produkcijo), ter šolo za pop petje. Aleš Vovk sicer ostaja manager številnim glasbenikom.

Ekskluzivna pogodba z Maraayo

Spor med Niko Zorjan in duom Maraaya se je lani razplamtel prav okoli pogodbenega (tudi ekskluzivnega) sodelovanja z družbo Raay produkcija: ko se strani niso uspele dogovoriti o sporazumni prekinitvi. 

Mediji so lani veliko poročali o sporu med pevko Niko Zorjan in zakoncema Marjetko in Alešem Vovkom – Raayem (Maraaya), ki je izbruhnil po tem, ko je z YouTuba in nekaterih pretočnih platform izginilo več njenih videospotov in pesmi, nastalih v sodelovanju z njima. Zorjan je v javnem zapisu trdila, da se ji to dogaja “zaradi osebnih zamer”, Maraaya pa sta odgovorila, da pesmi ne želita več povezovati z osebo, s katero si ne delijo več istih vrednot.

 V ozadju so mediji navajali tudi pravni spor glede pogodbenega razmerja: po navedbah odvetnika Nike Zorjan naj bi pevka na podjetje Raay produkcija naslovila zahtevek za ureditev delovnopravnega statusa, ker naj bi razmerje vsebovalo elemente delovnega razmerja, medtem ko je zastopnik Maraaye te trditve zavrnil in poudaril, da delovnega razmerja ni bilo. 

V javnosti je odmevala tudi številka 134.000 evrov: Maraaya sta jo predstavila kot neutemeljen zahtevek, Nikin odvetnik pa je pojasnjeval, da ne gre za izplačilo njej, temveč za poravnavo obveznosti do države (prispevki/dajatve), povezano z očitki o “prikritem” delovnem razmerju. Vpleteni so po pozneje sporočili, da so spor sporazumno oziroma izvensodno rešili.

Več iz teme

Rok PiletičAleš Vovk RaayMaraayapogodba
ZADNJE NOVICE
11:28
Bulvar  |  Domači trači
KOENC POGODBE

Novi pretres na glasbeni sceni? Menedžer Raay ekskluzivno o odhodu Roka Piletiča

Tudi Rok Piletič nam je potrdil, da se je s 1. januarjem iztekla ekskluzivna pogodba z Raayem, a ostajajo v dobrih odnosih in skupaj pripravljajo nov singel.
Nina Čakarić6. 1. 2026 | 11:28
11:13
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

Predsednica Pirc Musar razpisala datum za državnozborske volitve

Uradna volilna kampanja bo stekla mesec pred volitvami, do takrat pa morajo tudi vsi, ki želijo vstopiti v volilno tekmo, vložiti kandidature.
6. 1. 2026 | 11:13
11:03
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POD VPLIVOM

Slovenec in partnerica razdejala hotel v Zagrebu. Prišla sta na novoletno praznovanje

Rok K. je s partnerico povzročil kaos v zagrebškem hotelu.
6. 1. 2026 | 11:03
11:02
Bulvar  |  Domači trači
POGUMNO

Drzne novoletne zaobljube Denisa Avdića in sodelavcev

Razkrili so cilje, ki so si jih zadali v letu 2026.
6. 1. 2026 | 11:02
11:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O KAVICI

Harvard razkriva: to je najbolj zdrav način pitja kave - večina ga že uporablja

Dobra novica za ljubitelje kave: vaša jutranja skodelica je lahko bistveno bolj zdrava, kot ste mislili.
Miroslav Cvjetičanin6. 1. 2026 | 11:00
10:45
Novice  |  Slovenija
SREČNI KONEC

Novoletni čudež v Lendavi: po dveh letih se je mucek vrnil domov

Lastnika so na Veterinarski postaji Lendava lahko izsledili zaradi mikročipa.
Oste Bakal6. 1. 2026 | 10:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki