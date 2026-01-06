Novi pretres na glasbeni sceni? Menedžer Raay ekskluzivno o odhodu Roka Piletiča

V slovenski pop sceni je spet završalo. Pojavile so se govorice, da naj bi Rok Piletič, član dua BQL, prekinil sodelovanje z Alešem Vovkom – Raayem oziroma njegovo produkcijo Maraaya, s katero je bil povezan praktično od začetkov. Od dua Maraaya naj bi se poslovil tudi snemalec videospotov. Špekulacije so toliko glasnejše, ker je bilo minulo leto ogromno govora o javnem in pravnem sporu med duom Maraaya in pevko Niko Zorjan, v katerega so se vključili tudi drugi estradniki.
Glasbeni menedžer, producent, avtorja in član dua Maraaya je za Slovenske novice pojasnil, da ni »nobenih pretresov, prav nasprotno«. Odhod Roka Piletiča na povsem samostojno pot je bil, kot kaže, pričakovan. » Z Rokom Piletičem se je korektno iztekla ekskluzivna pogodba o zastopanju. Med nami ostajajo prijateljski odnosi, trenutno skupaj pripravljava tudi eno od skladb za njegov prihajajoči album,« nam je pojasnil Raay.
Da se njihove poti res razhajajo, nam je potrdil tudi Rok: »Ekskluzivna pogodba o sodelovanju se je s 1.januarjem res iztekla. Ohranjamo pa pozitivne zasebne in poslovne odnose. Ne nazadnje imava z Raayem še odprt projekt novega singla, ki bo tudi na mojem prihajajočem prvem albumu.«
Raay je zanikal, da naj bi snemalec zapuščal njihovo produkcijo. »To nikakor ne drži. Ekipo smo v zadnjem obdobju celo dodatno okrepili, tako na kreativnem kot produkcijskem nivoju,« se novih sodelovanj veseli duo Maraaya.
34-letni pevec Rok Piletič se je slovenski javnosti predstavil leta 2010 v šovu Slovenija ima talent, kjer je zapel skupaj z Luko Basijem. Oba sta kmalu postala varovanca producentske glasbene hiše Raay Production, ki združuje Raay Music (glasbeno produkcijsko in management hišo), Neo Visuals (video produkcijo), ter šolo za pop petje. Aleš Vovk sicer ostaja manager številnim glasbenikom.
Spor med Niko Zorjan in duom Maraaya se je lani razplamtel prav okoli pogodbenega (tudi ekskluzivnega) sodelovanja z družbo Raay produkcija: ko se strani niso uspele dogovoriti o sporazumni prekinitvi.
Mediji so lani veliko poročali o sporu med pevko Niko Zorjan in zakoncema Marjetko in Alešem Vovkom – Raayem (Maraaya), ki je izbruhnil po tem, ko je z YouTuba in nekaterih pretočnih platform izginilo več njenih videospotov in pesmi, nastalih v sodelovanju z njima. Zorjan je v javnem zapisu trdila, da se ji to dogaja “zaradi osebnih zamer”, Maraaya pa sta odgovorila, da pesmi ne želita več povezovati z osebo, s katero si ne delijo več istih vrednot.
V ozadju so mediji navajali tudi pravni spor glede pogodbenega razmerja: po navedbah odvetnika Nike Zorjan naj bi pevka na podjetje Raay produkcija naslovila zahtevek za ureditev delovnopravnega statusa, ker naj bi razmerje vsebovalo elemente delovnega razmerja, medtem ko je zastopnik Maraaye te trditve zavrnil in poudaril, da delovnega razmerja ni bilo.
V javnosti je odmevala tudi številka 134.000 evrov: Maraaya sta jo predstavila kot neutemeljen zahtevek, Nikin odvetnik pa je pojasnjeval, da ne gre za izplačilo njej, temveč za poravnavo obveznosti do države (prispevki/dajatve), povezano z očitki o “prikritem” delovnem razmerju. Vpleteni so po pozneje sporočili, da so spor sporazumno oziroma izvensodno rešili.