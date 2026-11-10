Novi pretresi v šovu Življenje na tehnici, spakirala stvari in se odselila! »Ja, poln k*** jo imam«

V šovu Življenje na tehtnici so se odnosi v rdeči ekipi še dodatno zaostrili. Tokrat so napetosti med tekmovalci dosegle novo raven, saj se je Nastja odločila za drastičen korak. Skupnega bivanja s Stanko je imela dovolj, zato se je izselila iz njune sobe. Pred tem so padle tudi izjemno ostre besede. «

Sotekmovalcem očitala sabotiranje treninga

Tekmovalce je pred eliminacijskim tehtanjem obiskal raper in športnik Denis Porčič - Chorchyp, ki jim je skozi borilne veščine predstavil pomen discipline, spoštovanja in samoobvladovanja. »Glava je na prvem mestu. Vse se začne v glavi,« je poudaril.

Toda njegove besede niso pomirile napetosti med rdečimi. Stanka je po skupnem treningu ponovno odprla vprašanje prejšnjega dne, ko bi morala po navodilih trenerke Valerije voditi vadbo, vendar se ji sotekmovalci niso pridružili. Prepričana je bila, da so jo namenoma sabotirali. Svoje razočaranje je izrazila z ostrimi besedami: »Ta moja skupina razpade in upam, da bo tako razpadla, da grejo vsi domov pred plavimi.« V joku je dodala, da konstantno dobiva nože v hrbet, dodala pa je tudi, da ne ve, če ima še smisel, da ostaja v šovu.

Sledil je nov prepir, v katerem so sotekmovalci Stanki očitali, da s svojim vedenjem povzroča napetosti. »Cela bajta trpi psihično zaradi tebe,« ji je zabrusil eden od njih. Nastja je sprejela odločitev: »Ni šans, da sem še minuto z njo v sobi« Po treningu pa nov šok. Nastja je odkrito priznala, da skupnega bivanja s Stanko ne prenese več. »Ja, poln ku** imam Stanke. In zdaj sem se odločila, da se izselim iz sobe,« je povedala. Dodala je še: »In ni šans, da sem še minuto z njo v sobi.« Nato je s pomočjo sotekmovalke Anje odnesla vzmetnico v drugo sobo. Njena selitev je pritegnila pozornost tudi modrih, ki so z zanimanjem spremljali dogajanje.

Medtem ko so bili rdeči vse bolj razdeljeni, so modri odločno trenirali in se pripravljali na eliminacijsko tehtanje, na katerem so imeli kilogram prednosti.