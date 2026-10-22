Ste slišali, kaj o Dončiću trdi ta novinec? »Izgubil sem vse spoštovanje do njega« (VIDEO)

Začetek nove sezone lige NBA je prinesel ne le košarkarski spektakel, temveč tudi precej vroče krvi. Luka Dončić je z Los Angeles Lakersi s 127:105 premagal Golden State Warriors, ob tem pa se zapletel v besedni obračun z novincem Yaxelom Lendeborgom. Ta je po svojem prvem nastopu v najmočnejši košarkarski ligi na svetu poskrbel za odmevne izjave, s katerimi je slovenskemu asu namenil vse prej kot prijazne besede. »Izgubil sem vse spoštovanje do njega,« je po tekmi izjavil 24-letni Lendeborg, ki ga je močno zmotilo predvsem Dončićevo vedenje do sodnikov.

»Samo pritožuje se in stoka«

Novinec Golden Stata je priznal, da je slovenskega košarkarja pred njunim prvim neposrednim srečanjem izjemno spoštoval. Njegove predstave je poznal predvsem iz videoposnetkov najboljših potez, na katerih je občudoval Dončićevo sposobnost doseganja košev. Toda po prvi izkušnji na parketu je očitno povsem spremenil mnenje. »Ko sem ga videl od blizu, kako ves čas stoka in se pritožuje, sem izgubil vse spoštovanje do njega. Bilo je grozno,« je dejal. Po njegovem mnenju slovenski zvezdnik preveč časa namenja pritoževanju nad sodniškimi odločitvami in izsiljevanju osebnih napak.

»Ni me motilo, da so dosodili osebno napako. Motilo me je, da se je pritoževal vso tekmo. Potem dobiš prekršek, čestitam, prijatelj. In potem se pogovarjaš z mano, kot da si naredil nekaj velikega? Daj no, to je šibko,« je bil neposreden Lendeborg. Priznal je tudi, da ga je Dončićevo vedenje za nekaj časa vrglo iz tira, saj od igralca, ki ga je prej tako občudoval, ni pričakoval takšnega odnosa.

Dončić mu je odgovoril kar s sredine igrišča

Napetosti med košarkarjema so se stopnjevale predvsem v drugi četrtini. Lendeborg, ki je dobil zahtevno nalogo pokrivanja slovenskega zvezdnika, se ni izogibal besednim provokacijam, zaradi katerih si je prislužil tudi tehnično napako. Dončić pa je odgovoril na način, ki ga najbolje obvlada. Ob koncu prvega polčasa je zadel spektakularen met s približno polovice igrišča, nato pa z nasmeškom pokazal proti svojemu nasprotniku. Po tekmi je pojasnil, da ga je novinec ves čas izzival.

»Govoril je nore stvari. V tej sezoni se trudim, da ne bi odgovarjal in dobival tehničnih napak,« je povedal Dončić in dodal, da se tokrat v besedno obračunavanje ni želel pretirano spuščati. Slovenec je kljub provokacijam ostal zbran in z 28 točkami, osmimi skoki, sedmimi asistencami in tremi ukradenimi žogami pomembno prispeval k visoki zmagi Lakersov.

FOTO: Afp

Lendeborg se niti po porazu ni pustil prepričati, da je bil Dončić v njunem neposrednem obračunu uspešnejši. Poudaril je, da je Slovenec edini koš, ko ga je neposredno pokrival, dosegel s pomočjo table pri metu s sredine igrišča. Priznal je sicer, da je Dončić proti njegovi ekipi dosegel 28 točk, vendar je vztrajal, da je sam svojo obrambno nalogo vzel zelo resno. Ob tem se je pošalil, da je razmišljal celo o obrambi z rokami za hrbtom, saj bi se tako morda izognil sodniškim žvižgom. A je pristavil, da bi mu verjetno tudi v tem primeru dosodili osebno napako. Novinec je svojo prvo tekmo v ligi NBA končal z 12 točkami, tremi skoki in dvema asistencama.

Nov obračun že konec oktobra

Čeprav je Golden State doživel visok poraz, je Lendeborg s svojimi izjavami poskrbel, da bo naslednje srečanje obeh ekip še posebej zanimivo. Dončić in Lendeborg si bosta namreč znova stala nasproti že 30. oktobra, ko se bosta moštvi pomerili v okviru pokala NBA. Ameriški mediji medtem poudarjajo, da je novinec že na svoji prvi tekmi spoznal, kako nevaren je lahko Dončić, kadar ga nasprotniki s provokacijami dodatno motivirajo.