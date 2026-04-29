Ameriški mediji poročajo o novem razvoju v zasebni zgodbi slovenskega zvezdnika Luke Dončića. Po razhodu z dolgoletno partnerko Anamarijo Goltes se dogaja sodna bitka za skrbništvo nad hčerkama. Po poročanju ameriških medijev je bila sodna obravnava, ki je bila sprva predvidena za sredino maja, zdaj prestavljena na avgust.

V vsebinskem smislu se zadeva tako ni premaknila, se je pa spremenila časovnica postopka, ki se za zdaj umika iz neposredne bližine končnice NBA. Prav v tem je lahko dobra novica tudi za navijače LA Lakers: če bo Dončić v nadaljevanju končnice znova nared, ga sredi maja ne bo hkrati čakala še pomembna sodna obravnava in se bo lahko popolnoma posvetil igranju.

To sicer še ničesar ne pove o njegovem datumu vrnitve po poškodbi, pomeni pa, da se vsaj ta del pritiska za zdaj pomika v poznejši del poletja.