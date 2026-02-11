Nuša Janu pokazala sredinec: »Kaj ta misli, da naj jaz v sanjah čistim govno?«

Prvi teden, ki so ga tekmovalci resničnostnega šova preživeli na kmetiji, so zaznamovali prepiri med Nušo Šebjanič in Lano Pečnik. Dekleti sta v Kmetijo prinesli zamere od zunaj in te so se samo še stopnjevale ter vrhunec dosegle v areni. Nuša in Lana sta se za obstoj v Kmetiji morali spopasti, zmagala pa je 19-letna Nuša. A tisti, ki so menili ali upali, da bo z odhodom njene starejše tekmice na posestvu postalo bolj mirno, so se ušteli. Ta teden sicer drugim tekmovalcem ni treba poslušati vedno novih obtoževanj in taktiziranj med dekleti, so pa živci večkrat popustili glavi družine Francu Vozlu. Franc je edini, ki ima z delom na kmetiji resnične izkušnje, ki ve, kako se rečem streže, in vlogo glave družine je vzel resno. Ker pa drugi tekmovalci niso tako zelo angažirani, spretni in odgovorni, je v tokratni epizodi povsem izgubil živce in tudi zaropotal.

Ko je v kuhinji videl Dina Kurtovića, nad katerim že prejšnji teden ni bil najbolj navdušen, saj da preveč spi in premalo dela, je Franc povsem izgubil živce, Dino bi namreč moral biti na njivi. Prav tako dekleta, ki ta teden bivajo pod njegovo streho, a so si privoščila nekoliko daljši spanec. Tudi njih je glava družine nagnal na njivo, ker so se pošteno spotile. »Ti otroci, če res malo ne zavpiješ nanje, ni nič od nič,« je svoj glasen in precej trši prijem komentiral 63-letni Trboveljčan. Na Nušo je medtem v hlevu vzrojil Jan Zore, ki je stopil v ogromen kravjak, po nekaj izrečenih kletvicah pa Nušo nič kaj prijazno vprašal, zakaj tla v hlevu niso čista. Povsem zaspana in utrujena Nuša, ki ta teden skupaj z Janom, Urško Gros in Markom Baržićem spi v hlevu, mu je v odgovor pokazala sredinca ter jezno pripomnila: »Kaj ta Jan misli, da naj jaz v sanjah čistim govno ali kaj?« Hlev sicer niti malo ne mika prišleka na posestvo Igorja Mikiča, ki je dejal, da bo svoj zlati oreh podaril tistemu, ki mu bo lahko obljubil, da bo spal v hiši.