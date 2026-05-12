Nuša Lesar šokirala z iskrenostjo: Smrt bližnjega, ločitev in neplodnost (VIDEO)

Nuša Lesar, voditeljica informativne oddaje Svet na Kanalu A, je spregovorila o svojih življenjskih bojih brez filterja – o tragičnih izgubah, ločitvi in bojih z neplodnostjo. V novem projektu "Svetovno" želi ljudem predstaviti zgodbe, ki so jo oblikovale in ji odprle širši spekter vprašanj. Nuša Lesar že vrsto let spremlja zgodbe, ki so oblikovale Slovenijo – bodisi v žalosti bodisi v veselju. Zdaj pa se odločila, da bo brez filterja spregovorila tudi o svojih lastnih življenjskih izkušnjah. V novem projektu, ki nosi ime Svetovno, bo s svojimi pogovori in zgodbami osvetlila teme, ki so ji osebno zelo blizu. "Svetovno" ni le prostor za prikaz življenjskih uspehov, ampak tudi za osebne boje, ki jih mora vsak posameznik premagati, da bi bil celovit. "Ne greš skozi življenje brez brazgotin," pravi Nuša, ki se je v tem procesu spopadala z mnogimi težavami, vključno z neplodnostjo, ločitvijo in tragičnimi izgubami.

FOTO: arhiv

Ob tem je priznala, da so jo ti izzivi še bolj usmerili v razvoj rubrike, ki ji omogoča, da spregovori o vprašanjih, ki so ji bila včasih tuja, kot so stiske pri nastanku družine, izzivi poporodnega obdobja in življenjske dileme, s katerimi se spopadajo številni starši. »Tudi jaz sem včasih iskala odgovore, iskala smisel v teh življenjskih bitkah,« je povedala Nuša, ki si želi v svojih pogovorih z gostujočimi osebami prikazati tudi resnična pričakovanja, ki jih imamo do sebe. Preko tega projekta želi spomniti vse, da je povsem normalno, da včasih ne čutimo, da bi bili svetovni,in da se te izkušnje oblikujejo v globoke življenjske lekcije.