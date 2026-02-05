  • Delo d.o.o.
KMETIJA

Nuša ni bila vesela Lanine primerjave: »Kaj je rekla, j***m ji m***r?«

V šovu Kmetija so izbrali še drugega dvobojevalca, ki bo stopil v areno z Lano Pečnik.
Pomerili se bosta v areni. FOTO: Kolaž Posnetek Zaslona
Pomerili se bosta v areni. FOTO: Kolaž Posnetek Zaslona
S. N.
 5. 2. 2026 | 21:58
 5. 2. 2026 | 22:04
2:13
A+A-

Jutri se v Kmetiji obeta finale tega tedna – dvoboj, ki ga nestrpno čakajo tako tekmovalci kot gledalci. Da se bo v areni z nekom pomerila Lana Pečnik, je bilo znano že v sredo, danes pa so tekmovalci morali izbrati še tistega, s komer se bo pomerila. Glasovanje je bilo do zadnjega napeto, saj sta bila ves čas povsem izenačena Nuša Šebjanič in Dino Kurtović, ki so mu mnogi očitali, da ne ve, kaj počne, da se na kmetiji ne znajde in da sotekmovalcem ni v nikakršno pomoč. No, na koncu je največ glasov kljub temu prejela Nuša, ki ji je svojega seveda namenila tudi Lana, ki jo svojo odločitev pospremila z besedami: »Jaz bom danes izbrala nekoga, ki me spominja na brezalkoholno pivo. Je tu, nima pa nobene vloge, samo laže, spletkari, krade in si želi, da bi ljudje stradali.« Nuša, ki si je z Lano v laseh že od samega začetka šova, omenjene utemeljitve ni bila niti malo vesela. »Kaj je rekla, j***m ji m***r?« so bile prve besede, ki jih je namenila rjavolaski. Večina tekmovalcev sicer komaj čaka, da se Nuše znebijo, in stiskajo pesti, da jo jutri v areni Lana porazi.

Kar bo doletelo Franca, bo tudi Carmen. FOTO: Zaslonski Posnetek
Kar bo doletelo Franca, bo tudi Carmen. FOTO: Zaslonski Posnetek

Enakovredna in enakopravna članica družine je danes postala tudi Carmen Osovnikar, saj je uspešno opravila svojo nalogo. Del naloge je bilo, da nekomu, ki se ji je zdel najbolj deloven in priden, podari zlati oreh, Carmen pa se je seveda odločila za najbolj izkušenega kmetovalca, 63-letnega Franca Vozla, ki se iz dneva v dan trudi, da bi tekmovalci čim bolj uspešno izpolnili naloge, čeprav se mu trud pogosto ne obrestuje. Franc bo tako naslednji teden varen pred izločanjem, ker mu je Carmen podarila zlati oreh, pa bo vse, kar bo doletelo Franca, doletelo tudi njo. V primeru, da bo Trboveljčan glava družine, bo glava družine tudi Carmen, če bo Franc kot hlapec moral spati v hlevu, si bo morala na slami postlati tudi 43-letna Mariborčanka.

KmetijaLana PečnikNuša Šebjaničresničnostni šov
