Nuša razočarana nad Petrovo odločitvijo, dekleta pa nad Nušo: »Morda jo bo to malo prizemljilo«

Največ čustvenega viharja je sprožila Petrova odločitev začetek tedna, da večerni zmenek nameni Žaklini. To je zmotilo Nušo, ki je bila prepričana, da bi moral zmenek pripasti njej.

»Iskreno me moti, da je izbral Žaklino, ker med njima sploh ne vidim nobene prave povezave,« je dejala vidno slabe volje. Ob tem je dodala, da se je Žaklina po njenem mnenju že od začetka pritoževala nad skoraj vsem in da si posledično zmenka ni zaslužila Jeza pa ni bila usmerjena le proti sotekmovalki, temveč tudi proti Petru. »Jaz sem hotela iti. Mislim, da sem si to zaslužila. Jezna sem na Petra,« je zaključila in tako dala jasno vedeti, kje stoji. Njeno razpoloženje ni ostalo neopaženo pri drugih tekmovalkah.

Bila pa je povabljena na skupinski zmenek

Če ji ni bil namenjen zmenek, ki si ga je sprva želela, pa se je Nuša udeležila vsaj skupinskega zmenka. A tudi tam ni šlo vse po načrtih. Ko sta se z Majo po zmenku vrnili v vilo, so sotekmovalke prizor opisale kot »prihod s pogreba«. Dekleti sta sicer rekli, da sta utrujeni, a dekleta so hitro sklenila, da njuna tišina in pomanjkanje navdušenja verjetno nista posledica utrujenosti, temveč bolj razočaranja.

Najbolj jasno pa je svoje mnenje povedala Lara, ki je bila predvsem do Nuše precej ostra. Malo se je posmehnila dejstvu, da sta bili obe dekleti očitno prepričani, da sta naredili dober vtis na Petra, njegova odločitev pa ju je prizemljila. »Mislim, da je bil danes za Nušo dan resnice, ker je doživela zavrnitev. Ne verjamem, da sta tako mirni, ker bi bili utrujeni, ampak zato, ker sta obe dobili košarico,« je komentirala.

Nekatere tekmovalke so šle še korak dlje in Nušo označile za preračunljivo igralko. Nuši, ki ima status že znane udeleženke različnih resničnostnih šovov, namreč ne zaupajo najbolj. Opazile so, da naj bi se njeno zanimanje za Petra pojavilo šele potem, ko pri Karlu ni bila uspešna. »Spomnimo se, da je bila še pred desetimi dnevi noro zaljubljena v Karla in ga gledala popolnoma z istim pogledom, kot zdaj gleda Petra,« je bil eden izmed najbolj grobih komentarjev, ki je pod vprašaj postavil iskrenost vseh njenih čustev.