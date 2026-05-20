NOV ZAČETEK

Nuša Rojs je končno osvobojena preteklosti: »Preslikala sem se v prihodnost in videla, kakšno osebo želim ob sebi«

Videospot za novo skladbo je posnela kar z mobilnim telefonom.
Poletje vedno preživi v kopalkah in brez ličil. FOTO: OSEBNI ARHIV

Pevka poudarja optimizem in povezanost. FOTO: MARKO FEIST

Z novo skladbo odpira novo poglavje. FOTO: OSEBNI ARHIV

Petra Kalan
 20. 5. 2026 | 14:42
Pevka in radijska voditeljica Nuša Rojs nadaljuje svojo glasbeno zgodbo z novo skladbo Gin, ki predstavlja četrti singel z albuma Plešem, da pozabim. Tokrat ne gre za pesem o razhodu ali bolečini, temveč za občutek notranjega miru in osvoboditve, ki pride, ko človek pusti preteklost za seboj in si znova dovoli sanjati.

Nuša, ki jo širša javnost pozna tudi kot zmagovalko hrvaškega resničnostnega šova Sanjski moški, svojo glasbeno pot vse bolj usmerja v osebno izpovednost. Album Plešem, da pozabim opisuje kot svoje najbolj intimno delo doslej, skladba Gin pa v tem kontekstu pomeni pomemben premik. Če so prejšnje pesmi govorile o razhodu in soočenju z nekdanjim partnerjem, nova skladba prinaša lažji, bolj svoboden pogled naprej.

»Ob ustvarjanju te pesmi sem se s pomočjo domišljije preslikala v prihodnost, videla in občutila, kakšno osebo želim ob sebi,« pravi pevka. Pesem tako temelji na občutku miru, ki ga človek začuti, ko se zave, kaj si v resnici želi, in ko ga preteklost ne določa več. V ospredju je energija privlačnosti in kemije, ki presega racionalne razlike, kar Nuša ubesedi tudi v verzu: »V resnici gin mi sploh ne diši, a spila s tabo strup bi, če ga piješ ti.«

Pesem kot novo poglavje

Gin nadaljuje konceptualno zgodbo albuma, ki ga pevka gradi kot niz čustvenih poglavij. Prva pesem je govorila o razhodu, druga o spoznanju, da pretekla zveza ni bila prava, nova skladba pa simbolizira osvoboditev. Gre za trenutek, ko posameznik sprejme preteklost, začne uživati v sedanjosti in si prizna, da je pripravljen na novo ljubezen.

Za aranžma je znova poskrbel Luka Radaković - Rale, s katerim Nuša sicer sodeluje pri celotnem albumu. Pomemben pečat sta dodala tudi kitarist Simon Slemenšek in harmonikar Alen Kotnik, člana njene stalne ustvarjalne ekipe. »Vsak od nas je producent in ustvarjalec, od vsakega mnenje šteje,« poudarja pevka, ki svojo ekipo opisuje kot tesno povezano ustvarjalno jedro.

Z novo skladbo odpira novo poglavje. FOTO: OSEBNI ARHIV
Posebno zgodbo prinaša tudi videospot za skladbo, ki je nastal na Velikem Kanarskem otoku med pevkinim dopustom. Tokrat se je Nuša odločila za povsem drugačen pristop – brez snemalne ekipe, stilistov ali vizažistov. Video je posnela njena prijateljica, in sicer kar z mobilnim telefonom, kar daje končnemu izdelku izrazito oseben in spontan značaj. »V tem videu sem preprosta jaz, takšna, kot sem večino časa čez celo poletje, brez šminke in v kopalkah,« pravi Nuša. Z novo skladbo Nuša poslušalcem ponuja zgodbo o lahkotnosti, privlačnosti in veri v ljubezen. Čeprav je album nastal iz osebnih izkušenj, pesem Gin jasno sporoča, da po bolečini lahko pride tudi obdobje svetlobe – in da si je vredno dovoliti nov začetek. 

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

