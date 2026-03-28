Nuša Rojs je morala poklicati policijo: pri njej so bili kar dve uri

Slovenska pevka in vplivnica Nuša Rojs je s sledilci delila neprijetno izkušnjo, ki se je začela kot povsem vsakdanja situacija, a se je hitro razvila v dolgotrajen in frustrirajoč zaplet. Po koncu službe je ugotovila, da zaradi nepravilno parkiranega vozila ne more zapustiti parkirnega mesta, kar je sprožilo verižno reakcijo neuspešnih poskusov reševanja situacije.

Kot je zapisala, je najprej poklicala redarje, ki so prišli na kraj dogodka, vendar niso mogli ukrepati. Sledil je klic policiji, a tudi njihov prihod ni prinesel rešitve. Težava je bila v tem, da je bilo vozilo, ki ji je onemogočalo izvoz, neregistrirano, zato lastnika ni bilo mogoče izslediti, pristojne službe pa so bile pri ukrepanju omejene. »Kličem redarje, jih čakam, pridejo, pogledajo, rečejo, da nič ne morejo. Kličem policijo, čakam, pridejo, pogledajo, ne izsledijo lastnika,« je opisala potek dogodkov.

Objava na Instagramu. FOTO: Posnetek zaslona

Dodatno zapletanje je povzročila še birokratska narava postopkov, saj odstranitev vozila ni možna brez ustrezne odločbe. »Ne morejo poklicat pajka, ker morajo izdat odločbo in se ga lahko odšlepa šele po 30 dneh ali nekaj,« je zapisala. »Po dveh urah ugotovimo, da bo moj avto ostal tam zaparkiran, dokler se ne ugotovi, kako drugače ukrepati.« Ker druge možnosti ni imela, se je domov odpravila z vlakom. »Nazeblo me je, žejna sem, utrujena sem … pa še brez toplega obroka,« je zapisala.