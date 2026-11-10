Nuša Šebjanič pojasnila, kako je z njenim študijem prava: »Najprej me čaka matura ...« (VIDEO)

Nuša Šebjanič, ki je s svojimi nastopi v resničnostnih šovih že večkrat poskrbela za burne odzive, je tokrat gostovala v podkastu Davida Milosavljevića. V pogovoru se je dotaknila dveh tem, ki sta v preteklosti dvignili precej prahu: svojih načrtov o študiju prava in nekdanjega sanjskega moškega Karla Godca. Spomnimo, da je Nuša v hrvaškem šovu Sanjski moški presenetila z izjavo, da je že več let manekenka in da študira za odvetnico. Njene besede so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih, kjer so se številni spraševali, ali mlada Slovenka res obiskuje pravno fakulteto.

Zdaj je Nuša pojasnila, da so bile njene besede po njenem mnenju vzete iz konteksta. Kot je povedala, snemanja resničnostnih šovov potekajo ob prisotnosti številnih kamer in članov ekipe, posamezne prizore pa je treba včasih posneti večkrat. Ob tem je poudarila, da se je morala izražati v hrvaščini, kar ji je predstavljalo dodaten izziv. Na vprašanje, ali je želela v hrvaščini povedati nekaj drugega, kot je dejansko izpadlo, je odgovorila pritrdilno. »Ja, definitivno,« je dejala in pojasnila, da se ji ob prvem srečanju z nekom ni zdelo smiselno na dolgo razlagati vseh svojih načrtov.

»Ja, ne, maturo moram zdaj narediti, zdaj grem za odvetnico, bla bla bla,« je ponazorila, kako bi se sicer morala predstaviti. S tem je razjasnila, da pravne fakultete še ne obiskuje, saj mora pred tem opraviti maturo. Kljub temu zatrjuje, da nad željo po odvetniškem poklicu ni obupala. »Faks je pa v bližnji prihodnosti in še vedno je v planu,« je poudarila. Ob tem je dodala, da se z manekenstvom že ukvarja.

Sanjski moški naj bi ji grozil

Pogovor pa se ni vrtel zgolj okoli njene izobrazbe. Nuša se je dotaknila tudi Karla, enega od dveh sanjskih moških iz sezone, v kateri je sodelovala. Njena ocena ni bila prav nič prizanesljiva. »Meni on ni primeren za Sanjskega moškega,« je dejala in ga primerjala z Blažem Kričejem Režkom, ki so ga gledalci spremljali v slovenski različici oddaje. Po njenem mnenju je Karlo premlad in premalo izkušen. »Premalo volje do življenja,« je nadaljevala ter dodala, da pri njem pogreša širše življenjske cilje in ambicije.

»Pač prazen moški je,« je bila neposredna. Ko je voditelj njeno oceno povzel z besedami, da gre za moškega, ki je lep, a se pri tem vse konča, se je z njim strinjala. Ob tem je Nuša namignila tudi na domnevne pretekle grožnje. Dejala je, da o Karlu ne želi govoriti nič slabega, »ker mi bo spet grozil«. Za kakšne okoliščine naj bi šlo, v posredovanem delu pogovora ni podrobneje pojasnila.