Nuša Šebjanič ponovno brez stanovanja, s cimro Tamaro iz Kmetije sta se očitno hudo sprli (VIDEO)

Nuša Šebjanič, ki jo letošnjo sezono intenzivno spremljamo v hrvaškem Gospodinu savršenem, slab teden pa smo jo tudi v letošnji sezoni Kmetije, je gledalcem več kot znana. V Kmetiji je nastopila že lani, kjer je prišla občutno dlje, letos pa se je tekmovalcem zamerila že precej hitro. Nuša, ki si zna zelo hitro ustvariti tako simpatije kot nesimpatije z ljudmi okoli sebe, je v zadnjem letu močno izpostavljala prijateljstvo s Tamaro Talundžić.

Tamara, s katero se prav tako poznata iz lanske Kmetije, sprva Nuši ni bila naklonjena, nato pa se je vse obrnilo. Ko jo je Nuša po nenadnem preobratu v svoji stanovanjski situaciji prosila, če lahko ostane pri njej, dokler ne najde nove nastanitve, jo je Tamara sprejela. Celo zelo več kot to, dekleti sta postali nerazdružljivi in skupaj začeli tudi ustvarjati vsebine. Nad njunim prijateljstvom je bil marsikdo malo začuden, ampak sčasoma so ga sledilci skozi nujne vloge o skupnem življenju pričeli razumeti in imeti radi. Skupaj sta namreč začeli vlog, imenovan »PouPou« (simbolično, pol ena, pol druga).

Tamara močno prizadeta, je spor zakuhala Nuša?

Tamara je bila Nuši v oporo v težkih trenutkih zadnjega leta in kot sta sami večkrat poudarili: nista le prijateljici, ampak kot družina. V zadnjih dneh pa je očitno prišlo do preobrata. Nuša je na svojem Instagramu pokazala fotografijo svojih stvari, ob kateri je zapisala, da se izseljuje iz stanovanja Tamare. Ob tem je sporočila tudi, da kanal PouPou ne obstaja več – vsaj ne z njo. Slednje je potrdila tudi Tamara, ki je sedaj očitno prevzela PouPou kanal in na njem objavila kratek vlog, v katerem je vidno prizadeta. Glede na Tamarino žalost in Nušino molčečnost bi znalo biti, da je spor zakuhala ravno Nuša. Ni pa nujno, obe namreč odločno trdita, da trenutno nista še pripravljeni govoriti o tem. Je pa Tamara obljubila, da bo zgodbo kmalu razjasnila, videti je pa tudi, da je iz skupnega kanala pobrisala vse dosedanje trenutke z Nušo.