Nuša Šebjanič (Kmetija) spoznala, da je istospolno usmerjena: »S punco sem srečnejša, nisem več homofobna!« (FOTO)

Nušo Šebjanič so slovenski gledalci spoznali v resničnostnem šovu Kmetija, kjer je veliko pozornosti pritegnila njena romanca s Timom Novakom. Pozneje se je za ljubezen potegovala še v hrvaškem Sanjskem moškem, kjer sta dekleta osvajala Karlo in Petar. A mlada resničnostna zvezdnica je čez poletje spoznala, kaj potrebuje za pravi preobrat v svojem ljubezenskem življenju.

Nuša ima namreč novo dekle. Novico je potrdila na Instagramu, kjer je sledilcem omogočila, da ji postavljajo vprašanja. Eden od njih jo je vprašal, kako to, da ima zdaj punco, njen odgovor pa je bil precej daljši in bolj oseben, kot bi marsikdo pričakoval.

»Moja homofobna jaz izpred enega leta ne bi verjela niti besede«

Nuša je svojo izpoved začela z nekoliko samoironičnim zapisom v angleščini, da njena različica izpred enega leta, ki jo je sama označila za homofobno, ne bi verjela niti besede tega, kar danes govori. »Iskreno, o svoji zvezi ne mislim govoriti, ker se mi zdi, da je to nekaj najinega in bi rada del tega obdržala zase. Lahko pa govorim o sebi in svoji poti do tega, da sem danes tukaj,« je pojasnila. Priznala je, da je znake o svoji naklonjenosti ženskam opažala že dolgo, vendar jih je uspešno ignorirala.

»Znaki so bili prisotni že dolgo. Dolgo časa. Ampak sem jih zelo uspešno ignorirala. Ironično je, da je bil eden izmed njih tudi to, da sem imela vedno ogromno za povedati proti istospolnim zvezam.« Kot je pojasnila, jo je vsakič, ko je pomislila, da bi ji lahko bila všeč ženska, postalo strah. Takšne občutke je zato potiskala stran, saj si ni predstavljala, da bi se kaj podobnega lahko dogajalo njej.

Takole je mlada Nuša izlila srce sledilcem. FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram

»Vedno sem mislila, da je nekaj narobe z mano«

Mlada Slovenka se je dotaknila tudi svojih preteklih odnosov z moškimi. Priznala je, da se je v njih poskušala najti, vendar nikoli ni občutila prave sreče. »Vedno sem mislila, da je nekaj narobe z mano, ker mi nikoli ni bil nihče zares všeč. Poskušala sem se najti v odnosih z moškimi. Ampak nikoli nisem bila zares srečna.« Šele ko si je dovolila sprejeti svoje občutke, ne da bi jih obsojala, je začela drugače razumeti tudi svojo preteklost. »Ugotovila sem, da mogoče nikoli ni bilo nič narobe z mano. Samo iskala sem na napačnih mestih,« je zapisala.

Njena izpoved je toliko zanimivejša zaradi ljubezenskih zgodb, ki smo jih v preteklosti spremljali. V Kmetiji leta 2024 se je Nuša močno zbližala s Timom Novakom, čeprav je imel ta zunaj šova dekle. Med njima so preskočile iskrice, pozneje pa sta priznala tudi poljubljanje, ki sta ga sprva pred drugimi prikrivala. Nuša je po koncu snemanja priznala, da ji je Tim veliko pomenil in da je verjela njegovim obljubam, da bo po koncu oddaje zapustil partnerko. »Rada sem ga imela zelo in res nisem pričakovala, da se bo tako izteklo,« je takrat povedala.

Tim se je pozneje javno opravičil tako Nuši kot svoji partnerki in gledalcem, saj je priznal, da je s svojim ravnanjem prizadel več ljudi. Tudi letos je bila Nuša ponovno v središču ljubezenskih ugibanj. V novi sezoni Kmetije je Žan Zore odkrito priznal, da mu je bila všeč prav ona, vendar je tekmovanje zapustila že v drugem tednu. Žan se je nato zbližal z Urško. Sočasno smo lahko Nušo spremljali še v hrvaškem Sanjskem moškem. Tam je sprva kazala naklonjenost Karlu, pozneje pa je pozornost preusmerila k Petru. Nazadnje se je ponovno znašla med Karlovimi favoritkami, vendar je ta zadnjo vrtnico namenil drugi Slovenki, Kaji Casar. Zdaj Nuša priznava, da so bili tudi ti poskusi iskanja ljubezni del njenega spoznavanja same sebe.

Nuša je prešla s Karla na Petra. FOTO: Zajem Zaslona, Rtl

»Pravi pekel se je začel šele potem«

V svojem zapisu je izpostavila tudi strah pred odzivi okolice. Kot pravi, je bilo sprejetje lastnih občutkov šele začetek. »Čeprav se sliši, kot da je bilo najtežje priti do tega spoznanja, se je zame pravi pekel začel šele potem.« Pojasnila je, da se je dolgo bala, kaj si bodo o njej mislili drugi, zato je svoje občutke skrivala. »Živimo v svetu, kjer ljubezen do istega spola še vedno ni sprejeta povsod. Zato sem dolgo skrivala svoje občutke in se bala, kaj si bodo ljudje mislili o meni.«

Najtežji je bil po njenih besedah občutek, da mora del svoje osebnosti skrivati, če želi, da jo drugi sprejmejo. Prav zato se je odločila o svoji izkušnji javno spregovoriti. Ne zato, ker bi želela komurkoli karkoli dokazovati, temveč ker verjame, da bi lahko njena zgodba pomagala ljudem, ki se srečujejo s podobnimi občutki. »Če lahko s svojo izkušnjo vsaj eni osebi pomagam razumeti, da z njo ni nič narobe, potem je vredno spregovoriti.«

»Prvič v življenju sem si dovolila nehati bežati«

Nuša je ob koncu svoje izpovedi odgovorila še na vprašanje, s katerim se je vse skupaj začelo. »Prvič v življenju sem si dovolila nehati bežati pred svojimi občutki in jih preprosto sprejeti takšne, kot so.« Čeprav identitete svoje partnerke ni razkrila in pravi, da želi podrobnosti njunega odnosa ohraniti zase, o svojih trenutnih občutkih nima nobenih dvomov. »In danes sem enostavno srečna. Z njo sem srečnejša, kot sem bila kadarkoli prej,« je zaključila svojo izpoved in dodala rdeči srček.