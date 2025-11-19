O ne! To se je zgodilo naši misici Hani Klaut tik pred nastopom: »Tako sem žalostna«

Na Tajskem te dni žari glamur izbora Miss Universe, kjer Slovenijo ponosno predstavlja 29-letna Hana Klaut, doktorica dentalne medicine iz Šempetra pri Gorici. S svojim nasmehom, toplim glasom in samozavestjo je že večkrat očarala gledalce z vsega sveta. A tokrat je pred nastopom doživela pravo malo modno katastrofo, ki bi marsikatero tekmovalko spravila ob živce.

Tekmovalke so morale svojo državo predstaviti s kostumom, Hana je izbrala elegantno različico čebelice – poklon slovenskemu simbolu pridnosti in tradicije. A že med odpiranjem paketa je njen nasmeh zbledel. Najprej je bila navdušena, nato pa – šok! »Odpiram svoj kostum … potem pa ugotovim, da je okvarjen,« je pripisala posnetku.

Šok ob ugotovitvi, da so krila okvarjena. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

A namesto da bi obupala, je prijela za orodje. V naslednjem videu je z nasmehom pokazala, kako popravlja kostum, pod to pa hudomušno pripisala: »Po navadi sem zobozdravnica. Danes mi lahko rečete inženirka.«

Prijela je za orodje. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Kot je razkrila v nadaljnjih posnetkih, ji je kostum sprva res uspelo spraviti v delujoče stanje. Vse je kazalo dobro, živci so se umirili ... A tik preden bi morala stopiti na oder, so krila spet odpovedala. Kot bi se kostum poigraval z njo. »Tako sem žalostna,« je priznala Hana. Kljub temu je globoko vdihnila, se nasmehnila in stopila na oder, kot da je vse pod nadzorom. Profesionalka do zadnje sekunde.

Krila bi se morala med nastopom počasi dvigniti. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Nasmešek, ki ga ne more zlomiti niti okvarjeno krilo

Čeprav mehanizem ni deloval, Hana ni dovolila, da bi ji incident uničil trenutek. Na obrazu je ohranila tisti dobro poznani sijoči nasmeh in dala vse od sebe.

In res – včasih ravno takšne male nesreče pokažejo največjo moč. Hana je dokazala, da Miss Universe ni le glamur, temveč tudi vztrajnost, eleganca v kaosu in sposobnost, da se nasmehneš, tudi ko ti krila odpovedo. Dobesedno.