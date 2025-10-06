O sproščenem žuranju Urške Klakočar Zupančič so se razpisali vsi hrvaški mediji

Videoposnetek, na katerem predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič sproščeno pleše ob glasbi Severinine uspešnice »Uno momento«, je postal prava mala medijska senzacija, saj so ga povzeli tudi številni hrvaški in drugi regionalni mediji.

Vse se je začelo, ko je mlada političarka in vplivnica Zala Klopčič na svojem profilu na Facebooku delila posnetek, na katerem je predsednica DZ ujeta med plesnimi koraki na eni izmed zabav. Urška vidno sprostila in pokazala, da zna uživati v trenutku.

Prizor je v hipu pritegnil pozornost javnosti. Za nekatere je bil to prikupen in človeški trenutek političarke, za druge pa razlog za kritiko. Klopčičeva je z objavo sprožila plaz odzivov, ki so se hitro razširili preko meja, poročanje Slovenskih novic pa so povzeli številni hrvaški, srbski in bošnjaški mediji, kar so tudi navedli v svojih objavah.

Ker gre za pesem priljubljene hrvaške pevke Severine, ni presenetljivo, da so novico povzeli tudi vsi večji hrvaški portali. Med prvimi so bili Index, Slobodna Dalmacija, 24sata, Dnevno.hr, Jutarnji list, pa tudi mediji iz drugih držav nekdanje Jugoslavije, kot so Telegraf in številni srbski ter bosanski spletni portali.

Naslovi so bili vse prej kot zadržani:

• »Predsednica slovenskega parlamenta v težavah zaradi Severine: ‘Ali je to greh?’

• »Predsednica slovenskega parlamenta se je razživela ob Severininem hitu: ‘Država pa v kaosu ...’«

• »Prelepa predsednica slovenskega parlamenta se je razživela ob Severininem hitu: sledile so ostre kritike!«

• »Šefica slovenskega parlamenta razmigala boke ob Severininem hitu«

• »To je predsednica slovenskega parlamenta, v ozadju pa igra Severina: ‘Urška se zabava v VIP-u, država pa v razsulu’«

• »Predsednica slovenskega parlamenta ‘skakala’ ob Severininem hitu: država pa v kaosu«

Ples sproščenosti ali politični zdrs?

Dogodek je razdelil javnost. Nekateri v njem vidijo iskren trenutek človeškosti, ki pokaže, da so politiki tudi ljudje, ki znajo zaplesati in se sprostiti. Drugi pa menijo, da si predsednica državnega zbora takšnega obnašanja ne bi smela privoščiti, še posebej v času političnih napetosti.

Če se zgodba razvija s takšnim tempom, manjka samo še en prizor: Severina, ki se oglasi s komentarjem. Morda s sporočilom podpore, morda s šalo, ali pa kar z vabilom na oder. Potem bo ta bulvarska zgodba dobila nove razsežnosti.

