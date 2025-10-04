Ob mednarodnem dnevu starejših »za penziče« predstava Penziči (FOTO)

Bilo je pozno poletje, ko je Vid Valič na festivalu Panč z zanimanjem spremljal nastop legendarnega Vinka Šimeka, ko se mu je utrnila misel, da bi bilo treba njega in še nekaj oračev slovenske humoristične ledine zapakirati v predstavo in jim dati glas.

»Prav je, da te legende še vidimo in slišimo na odrih po Sloveniji in po odzivih sodeč so kljub letom – ali pa prav zaradi njih – še vedno relevantni. Zagotovo za njihovo generacijo, a med opazovanjem občinstva na premieri v ljubljanski Festivalni dvorani sem videl, da so se glasno smejali tudi dvajset- in tridesetletniki. Starejši nas lahko še veliko naučijo, samo mogoče ne s pisanjem po Facebooku. Skozi humor pa vsekakor,« je po premieri razmišljal idejni oče in režiser serije Penziči.

Ta se je po, naključju ali ne, zgodila ravno na svetovni dan starejših, Boris Kobal, Boštjan Meglič - Peška, Vinko Šimek oziroma Jaka Šraufciger in Franci Kek pa so slogovno in vsebinsko ravno prav raznoliki, da se skoraj dveurna predstava ne vleče, hkrati pa je med njimi odlična kemija, kar pride najbolj do izraza v zaključku Penzičev, ko vsi štirje hkrati sedijo na odru in med listanjem časopisov izmenjujejo modre misli in zabavne domislice. Predstava bo zdaj potovala po Sloveniji, so pa že v startu napovedali, da ne računajte na prav dolgo turnejo, saj si kot penziči zaslužijo uživati tudi v brezdelju.

