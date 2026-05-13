Ob novi priredbi kultne skladbe je Alenka Gotar odkrito spregovorila (FOTO)

»Ta pesem je za naju nekaj posebnega iz dveh razlogov. Prvi je ta, da sta nama dala pravice za to skladbo dva največja glasbenika na slovenski sceni. Pesem je namreč mojstrovina slovenske kulturne glasbene dediščine,« za Slovenske novice pripoveduje Alenka Gotar, ki je skupaj z možem Anžetom Šuštarjem te dni predstavila novo priredbo kultne skladbe Od višine se zvrti.

Skladbo sta priredila v symphonic-rock-operni različici, novi aranžma pa sta pripravila originalni avtor glasbe Aleš Klinar - Klinči in Miha Gorše. Gotarjeva razkriva, da je bil Aleš Klinar nad njuno izvedbo navdušen že ob prvem poslušanju. »Ko naju je Aleš Klinar prvič slišal, ko sva jo zapela, je bil preprosto očaran, Vlado Kreslin pa je bil tudi navdušen. Dejal je, da je ta najina priredba kompliment skladbi Od višine se zvrti. To je zame največji poklon kot glasbenici in pevki,« pravi. Kot dodaja, je Klinar po enem od njunih koncertnih nastopov hitro začutil potencial nove izvedbe. »Po prvem poslušanju najine verzije je odšel v studio in naslednji dan poklical: 'To je to, jaz sem naredil osnutek novega aranžmaja, to bo top, gremo snemat.'«

Glasbenika sta želela z novo priredbo pokazati iskrenost in osebno življenjsko zgodbo. FOTO: Mediaspeed.net

Za Gotarjevo ima projekt še poseben pomen, saj gre šele za drugo priredbo te skladbe po Siddharti, za katero sta avtorja Vlado Kreslin in Aleš Klinar dala dovoljenje. »To je zame eno največjih priznanj, kar se tiče glasbe, saj gre za kultno skladbo, ki je zaznamovala slovenski narod in jo lahko obravnavamo že kot slovensko kulturno dediščino,« poudarja.

Za njima je težko obdobje

»Imela sva drug drugega in neomajno ljubezen,« pravi Alenka Gotar. FOTO: Osebni arhiv

Ob tem odkrito spregovori tudi o težkih obdobjih, ki sta jih z Anžetom prestala zaradi njune zveze. »Jaz sem bila družbeno, medijsko, na človeški ravni in kot ženska povsem degradirana, na dno pa sva z Anžetom treščila z vso silo, ko naju je družba linčala, ker sem jaz 17 let starejša od njega. Midva nisva začela z ničle, ampak globoko pod ničlo. Bil je trenutek, ko nisva imela denarja niti za čeveljčke za najinega Nikolasa,« pripoveduje. Kljub težkim trenutkom pravita, da sta ves čas vztrajala skupaj. »Imela sva drug drugega, neomajno ljubezen in sva bila drug drugemu v podporo. Korak za korakom sva se začela postavljati nazaj na noge. Z vsakim dnem sva dokazovala, da sva dostojanstvena, poštena in delavna človeka. Samo bila sva to, kar sva. In rada se imava. Še vedno,« pravi pevka. Prav zato sta skladbo začutila drugače in jo izvedla na svoj način. »Ljudje čutijo, da sva iskrena, brez pretvarjanja in osladnosti,« dodaja.

V zadnjem času Alenka Gotar in Anže Šuštar znova polnita dvorane z muzikalom Ko se poljubita opera in pop, ki temelji na njuni resnični zgodbi. V njem skozi glasbo in humor pripovedujeta o začetkih zveze, odzivih javnosti, predsodkih in življenju, ki sta si ga ustvarila skupaj. Nova priložnost za ogled muzikala bo 28. maja v Ruski dači, kjer obljubljata večer glasbe, smeha in iskrenih življenjskih zgodb.