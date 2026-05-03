VELIKA LJUBEZEN

Preminil je znani slovenski glasbenik in voditelj. Sonja Javornik iskreno: »Umrl je moj prvi fant«

Njuna zgodba se je začela v času, ko je bila ona še na začetku novinarske poti.
N. P.
 3. 5. 2026 | 18:29
Sonja Javornik, dolgoletna slovenska novinarka, publicistka in avtorica, se je na facebooku poslovila od Saše Boleta, svojega prvega fanta. Glasbenik, kitarist in radijski voditelj očitno ni le močno zaznamoval domače rock scene, temveč tudi njeno življenje. V ganljivem zapisu je razkrila, da je bil Saša njen prvi fant, človek silovite energije, velikih talentov, pa tudi notranjih nemirov. »Umrl je moj prvi fant Saša Bole,« je zapisala in ob tem pojasnila, da je bilo njegovo uradno ime Saša, čeprav so ga mnogi klicali Sašo.

Njuna zgodba se je začela v času, ko je bila Javornikova še na začetku novinarske poti. Pripravljala je prispevke za prve številke revije Ž. Z glasbeniki se je dogovorila za intervjuje v priljubljenem lokalu, prvi med njimi pa je bil prav Saša. Načrtovanih pol ure je minilo, kot bi trenil. Pogovor se je zavlekel, nato pa se je med njima, kot je zapisala, »nekaj zgodilo«.

Ljubezen, ki je bila vse prej kot mirna

Njuna zveza je bila, kot se spominja, burna že od začetka. »Z njim je bilo pač tako, intenzivno. Če je bilo dobro, je bilo najboljše na svetu. Ampak včasih pa ni bilo ...« je zapisala. O Saši govori z veliko nežnostjo, a ostaja realna. Prizna, da je tudi sama marsikaj zakomplicirala, ker ni imela izkušenj, on pa je imel ob svojih dobrih plateh tudi, kot pravi, »svoje norije«.

Najbolj odmevajo njene besede o njegovem talentu. Sašo Bole je bil po njenih besedah izjemen kitarist. Ko je igral v zasedbi Martin Krpan, so ga izbrali za najboljšega kitarista v Jugoslaviji. Pisal je tudi pesmi, med njimi je Javornikova posebej izpostavila skladbo Srečen na svoj žalosten način, ki jo je posnel s skupino Bombe. »Moj Saško je bil genialen. Pa tudi nor. Vse je bil,« je zapisala. Ganljiv zapis je sklenila z besedami, ki povedo vse: »Upam, da bo zdaj našel mir ... Sašo, nikoli te ne bom pozabila ...«

Besedilo lahko v celoti preberete v njeni objavi.

Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
