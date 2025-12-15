Ob vstopu v politiko sta se ločila podjetnik in znana slovenska pevka

V poslovnem svetu je Gregor Fras aktiven že več kot četrt stoletja, najbolj pa je znan kot ustanovitelj in direktor podjetja Noordung, ki razvija napredna urbana električna kolesa z inovativnim dizajnom in tehnologijo. Podjetje je prejelo kar nekaj prestižnih nagrad, med drugim German Design Award in naziv Oblikovanje leta 2022, od nekdaj pa se osredotoča predvsem na trajnostno usmerjene projekte. Poleg Noordunga je Fras povezan tudi z drugimi poslovnimi aktivnostmi, med drugim deluje kot direktor v podjetju Kolektiv d.o.o., pomembna novost v njegovi karieri pa je tudi sodelovanje v politiki. Z začetkom letošnjega leta je nastopil kot viden član zelene stranke Vesna, poroča Delo, ki podrobneje našteva vzroke za njegov odhod v politiko.

Podjetnik in glasbenica sta se ločila v začetku leta

Kot je znano, je Eva Hren slovenska pevka, znana predvsem po zasedbi Katrinas, uspešno pa deluje tudi kot solistka. Leta 2019 je zmagala na 43. festivalu Popevke, širša javnost si jo je zapomnila tudi kot sodelujočo v prvi sezoni zabavne oddaje Znan obraz ima svoj glas. Kaj točno je ločitvi botrovalo in ali so bile vzrok za razhajanja tudi velike spremembe v karierni usmeritvi, zaenkrat še ni znano.