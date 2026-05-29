Obiskovalci so Ceneta Prevca spravili v solze

Dežela junakov je uspešno začela letošnjo dobrodelno pot po Sloveniji. Po čustvenem začetku pred Osnovno šolo Železniki, kjer se je začela tudi zgodba Ceneta Prevca, so se podali proti Domžalam, tam pa jih je ob prihodu ujela močna poletna nevihta.

Ob cestah so jih pričakali otroci, družine in številni podporniki s transparenti, objemi ter donacijami za otroke, ki si počitnic ne morejo privoščiti. Na kvadrociklu so se Cenetu prvi dan pridružili številni znani obrazi, med njimi Alen Podlesnik, Vesna Fabjan, Chorchyp, Luka Jezeršek in Tjaša Steklasa. Posebej ganljivi so bili trenutki, ko so otroci prinašali polne kozarce kovancev in kuverte z denarjem, ki so ga zbirali za svoje vrstnike. »Presenetilo me je, koliko prispevkov prinesejo otroci – polni kozarci, kuverte … Najbolj se te dotaknejo tisti, ki jih komaj opaziš. Ki samo pridejo, oddajo denar v skrinjico in grejo naprej,« je povedal ganjeni Prevc. Kljub neurju, mokrim oblačilom in utrujenosti med ekipo ni zmanjkalo solz, smeha in dobre volje. Dežela junakov bo dobrodelno pot nadaljevala tudi v naslednjih dneh, ko bodo po Sloveniji znova zbirali donacije, objeme in zgodbe, zaradi katerih akcija že dvanajst let povezuje ljudi.