»Debela sem. Bo šlo?« Poslanko Kokot žalili zaradi fotografije, ona pa udarila nazaj

Fotografija poslanke Katje Kokot na Tomosovem mopedu je na omrežju X postala povod za norčevanje iz njene telesne teže. Kokotova je odgovorila v svojem slogu in ob tem razkrila, da fotografija sploh ni nastala ob običajni vožnji, ampak na dobrodelnem dogodku, na katerem so zbirali denar za fizioterapije dečka Filipa.

Na fotografiji je Kokot s čelado na glavi na modrem Tomosovem mopedu, za njo pa se pelje še več ljudi. Uporabnik, ki je poobjavil fotografijo, je na X zapisal: »Tole je Katja Kokot. Še dobro, da je Jugoslavija izdelovala kvalitetne produkte, ki ne podležejo pod težo velikih bremen. Tudi po vseh teh desetletjih.«

Kokot žaljivke ni prezrla in se je odzvala na objavo, v kateri je neznani uporabnik njeno fotografijo uporabil za žaljivo pripombo na račun njene postave. »Sprijaznite se. Debela sem. Bo šlo?« je odgovorila. Ob tem je dodala, da so Tomosove mopede in motorje izdelovali v Sloveniji, tedanji republiki znotraj socialistične Jugoslavije.

Toda poslanka je opozorila predvsem na okoliščine nastanka fotografije. Po njenih besedah jo je nekdo snel z njenega profila na Facebooku in jo uporabil povsem izven prvotnega konteksta. »S plačilom za panoramsko vožnjo s Tomosi in za merjenje njihove moči smo zbirali dobrodelna sredstva za fizioterapije Filipa. Bilo nas je skoraj 300,« je pojasnila. Zbadljivko na račun njenega videza je nato obrnila še na šalo in dodala, da je na njenem Facebooku »še več debelih slik«.

»Iz vsake kritike naredite predstavo«

Njen neposredni odziv ni prepričal vseh. Eden od komentatorjev ji je očital, da telesna teža pri zgodbi sploh ni najbolj zanimiva. »Bolj fascinantno je, kako ti uspe iz vsake kritike narediti predstavo, v kateri si hkrati žrtev, junakinja in glavna zvezda,« ji je med drugim napisal. Dobrodelno akcijo je označil za pohvalno, njen odziv pa za »ego predstavo«. Kokotova tudi tega ni pustila brez odgovora. »Aja, po vaše bi morala mirno tolerirati vsako žaljivko, vsako laž ali diskreditacijo? Ker se spodobi nastaviti še drugo lice? Ne hvala,« je zapisala. Poudarila je, da se namerava na napade še naprej odzivati. Tistim, ki jih njeni odgovori motijo, pa je sporočila, da jo lahko blokirajo. »Ker ne bom odnehala. Komaj začela sem,« je zaključila.

Nekateri ji svetujejo, naj žaljivke prezre

Pod objavo se je razvila živahna razprava. Del uporabnikov ji je stopil v bran, drugi pa so menili, da s stalnim odzivanjem na provokacije njihovim avtorjem namenja preveč pozornosti. Eden od komentatorjev ji je zapisal, da ne razume, zakaj namenja toliko časa in energije dokazovanju in zanikanju očitkov. »Oni se ne bodo ustavili, vi se lahko,« ji je svetoval.

Drugi so jo spodbujali, naj ostane takšna, kot je. »Ti si lahko samo ena in to svoja. In če komu ni všeč, naj pač gleda stran,« je zapisala ena od uporabnic in posebej izpostavila dobrodelno ozadje fotografije. »Skoraj 300 ljudi za dober namen, to šteje precej več kot mnenja zlobnih jezikov,« je dodala. Oglasili so se tudi tisti, ki so zapisali, da je telesna teža nepomembna. Eden od komentatorjev ji je tako sporočil: »Niste debela, ampak ste močna.«