Objavljamo načrt, kje, kdaj in kako ujeti Luko Dončića in ostale NBA mišičnjake

Napočil je dan, ki se ga je veselil vsak pravi slovenski oboževalec Luke Dončića in NBA! Začenja se štiridnevno druženje zvezdniške ekipe Los Angeles Lakersov v Sloveniji. Tukaj bodo fantje predvsem žurali, si ogledovali lepote Ljubljane in Slovenije, nekaj časa naj bi ostalo še za golf in treninge. Obisk je Dončićeva zasebna pobuda, namenjena predvsem povezovanju moštva pred začetkom nove sezone. Stroške naj bi kril sam.

Program obiska je zavit v tančico skrivnosti, a vendarle smo na Slovenskih novicah ekskluzivno prvi poročali, da naj bi petkov večer ekipa preživela v ljubljanskem klubu Nebo v središču mesta pri Nami, nekoč bolj znanem kot Global. Dogodek je odprtega tipa, a so cene vstopnic menda zasoljene, najmanj sto evrov bo treba odšteti za petkov vstop v klub.

Tudi marsikatera samska Slovenka, ki sanja o tem, da bi se zbujala ob nesramno bogatem mladem mišičnjaku, ima zdaj priložnost svojega življenja. Dončić je po razhodu z Anamario Goltes uradno samski, razpad zveze pa je eden najbolj travmatičnih obdobij življenja, zato je razumljivo, da se želi s soigralci sprostiti in si zbistriti glavo. Po poročanju ameriške mreže ESPN se je vabilu odzvalo 16 od 17 igralcev, zaradi obveznosti do lige NBA bo manjkal le novinec Cameron Carr, udeležba Sandra Mamukelašvilija pa še ni gotova, ker ima obveznosti v Gruziji. Po naših neuradnih informacijah naj bi ekipa LA Lakers prenočevala v elitnem ljubljanskem petzvezdničnem hotelu Intercontinental.

Ekipa Los Angeles Lakers je v Slovenijo prišla z zasebnim poslovnim letalom Bombardier Global 8000 ponudnika Vista Jet z registracijo 9H-VIN, ki je na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana pristalo ob 11:41. Na Slovenskih novicah bomo štiridnevni obisk Luke Dončića spremljali v živo.

Skrb za zasebnost

Ali informacija drži, smo preverjali in dobili pojasnilo uprave Intercontinentala, kjer tega niso niti zanikali niti potrdili, ampak poudarili skrb za zasebnost gostov, kar je prav. »Žal vam pri tej temi ne moremo pomagati, saj v hotelu InterContinental Ljubljana zaradi politike zasebnosti ne komentiramo in ne potrjujemo informacij, povezanih z rezervacijami, bivanjem ali prihodi posameznih gostov oziroma skupin«, so nam napisali.

Preverili smo situacijo na platformi za hotelske rezervacije Booking: vse sobe od četrtka do nedelje so polne, novih rezervacij ni možno opraviti. A pozor, Jezerniki bodo v Sloveniji do ponedeljka, v noči iz nedelje na ponedeljek pa je še prostih nekaj sob. Za najcenejšo dvoposteljno sobo bo treba odšteti 315 evrov. A v luči tega, da boste spali v isti stavbi kot praktično celotno moštvo Lakersov, je neprecenljivo. In verjetnost, da se boste po rezervaciji, ki jo trenutno še lahko opravite, v ponedeljek zjutraj "slučajno" zaleteli v kakšnega od njih pri zajtrku ali na bazenu hotela Intercontinental, tudi ni zanemarljiva.

Za bogatega snubca se samskim Slovenkam pač splača potruditi ... le v ponedeljek zjutraj si ne pozabite vzeti prosto, da vas ne bodo čakali v službi medtem ko boste namakali rogljiček v kavo z vašim novim izbrancem iz NBA.

Ste samska in si želite v postelji bogatega mišičnjaka iz NBA? Preverili smo, kdo iz ekipe LA Lakers naj bi trenutno spal v prazni postelji: Luka Dončić je daleč najbolj primeren kader. Marca 2026 je sam povedal medijem, da je končal zaroko z Anamario Goltes. Slovenske novice, ESPN, Los Angeles Times in drugi verodostojni mediji smo primer podrobno spremljali. Do danes tudi ni nobene potrditve, da bi Luka bil v kakšni novi resni zvezi, med drugim je zanikal tudi razmerje s srbsko estradnico Breskvico. Drugi kandidat je Matisse Thybulle. Specializirani portali na spletu ga označujejo kot “possibly single”, torej domnevno samski. Vendar to ni uradno znano. Podobno je pri Collinu Sextonu. Javno znane žene ali aktualne partnerke nima, zato je označen kot domnevno samski. Za Jarreda Vanderbilta je položaj enak: javni agregatorji ga označujejo kot domnevno samskega. A previdno, naša novinarka ni našla zanesljivega vira, ki bi njegov status potrjeval ali zanikal. Pri Quentinu Grimesu je zanimivo to, da so preverljivi viri zelo skopi. Aktualni pregled iz marca 2026 pravi, da ni javnega dokaza o obstoju kakšne žene ali potrjene partnerke in da svojo zasebnost zelo skriva. Zato: lahko je samski, vendar tega ne moremo trditi kot dejstvo. Od teh zasedenih pa le roke stran Objavljamo še seznam sledečih Jezernikov, ki imajo dekleta oziroma žene: Austin Reaves je pogosto viden v javnosti skupaj z dolgoletno punco Jenno Barber. Tudi maja 2026 sta bila skupaj ob njegovem rojstnem dnevu. Walker Kessler je še bolj nedvoumen: 4. julija 2026 je zasnubil Abbie Stockard, Miss America 2025. Bronny James je javno omenjan kot fant Parker Whitfield, njegova zveza z njo pa traja že več let. Jake LaRavia je poročen. S Tajo sta se poročila 27. septembra 2025 v Laguna Beachu. Kevon Looney se je julija 2026 poročil. Dalton Knecht je od jeseni 2025 javno povezan z Liv Walker iz Love Island USA. Tudi aktualni viri še vedno omenjajo njuno ljubezen. Pri Cameronu Carru obstajajo zapisi, da je ob njem na draftu 2026 bila njegova punca.