Objem band javno zavrnil povabilo v šov Slovenija ima talent in brez dlake na jeziku udaril po domači glasbeni sceni

V torek je Objem band na Facebooku brez olepševanja pojasnil, zakaj jih gledalci ne bodo videli na odru enega najbolj gledanih šovov v državi. Pravijo, da njihova skupina z dolgo zgodovino profesionalnega igranja ne bo tekmovala pred žirijo, kjer bi njihovo usodo odločali rdeči gumbi. V objavi so bili neposredno kritični do žirantke Marjetke Vovk in drugih članov ekipe, za katere menijo, da niso primerni ocenjevalci njihovega dolgoletnega dela. »Objem band, ki je že pred mnogimi leti, ko je Marjetka še v pleničke lulala, nastopal na dvoranskih maturantskih plesih, gala plesih za Rotary in Lions klube ter plesnih večerih za plesne šole, ne bo nastopal v njihovem šovu,« so zapisali. Dodajajo, da si po več desetletjih glasbene poti ne predstavljajo nastopanja v formatu, kjer bi žirija presojala, ali so »primerni za naslednji krog«.

Oster udarec medijskemu prostoru in glasbenim organizacijam

Objem band se ni ustavil pri kritikah oddaje. V nadaljevanju so izrazili globoko nezadovoljstvo nad stanjem na slovenskem glasbenem trgu, za katerega pravijo, da »tone vedno nižje, pa se nihče ne zgane.« Ob tem so zelo ostro spregovorili o razdeljevanju sredstev prek organizacij, kot sta SAZAS in IPF: »Že dolga leta je urejen tako, da si peščica slovenskih skorumpiranih glasbenikov v imenu vseh glasbenikov preko SAZASA in IPF-a polne žepe z enormnimi zneski, nam pa občasno pošljejo tolažilno nagrado.« Njihova kritika odpira mnogo širšo razpravo o tem, kdo ima v Sloveniji dejansko vpliv na glasbeno industrijo ter kako so razdeljena finančna sredstva. Z objavo so odprli vprašanja, o katerih se v javnosti le redko spregovori. Njihova odločitev za zavrnitev povabila v Slovenija ima talent ni zgolj zavrnitev televizijskega nastopa, temveč jasno in glasno opozorilo na stanje, ki ga velik del slovenske glasbene scene že dolgo čuti.