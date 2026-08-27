Oboževalce zaskrbelo zdravje Jana Plestenjaka: preverili smo, kako je z njim

Priljubljeni slovenski glasbenik Jan Plestenjak je minuli petek presenetil in zaskrbel številne oboževalce, ko je sporočil, da mora zaradi bolezni odpovedati nastop na Ravnah na Koroškem. Razkril je, da se njegovo zdravstveno stanje kljub upanju ni izboljšalo, zaradi česar so ga čakali tudi dodatni pregledi. Ker so se številni ob njegovih besedah vprašali, kaj se dogaja z enim najbolj priljubljenih slovenskih pevcev, smo se obrnili na njegovo ekipo.

»To noč sem šel spat z vročino v upanju, da se mi vsaj povrne glas ... Žal pa je danes še slabše in me čakajo dodatni pregledi,« je takrat zapisal Plestenjak. Jasno je bilo, da tokrat na oder preprosto ni mogel. Za pojasnila smo se obrnili na Menart Records, kjer so nam potrdili, da je moral Plestenjak nastop odpovedati prav zaradi zdravstvenih težav.

»Jan je tokrat res moral zaradi zdravja odpovedati svoj nastop na Ravenskih dnevih, kar se žal včasih zgodi. Ker je šlo za dvodnevni festival, koncerta seveda ni bilo mogoče prestaviti na drug datum, kot se to sicer pogosto uredi v primeru odpovedi posameznega koncerta. So pa namesto njega nastopili odlični Fehtarji,« so nam sporočili.

Podrobnejših informacij o tem, kaj je povzročilo vročino in izgubo glasu, niso razkrili. So pa razkrili, kaj Plestenjaka čaka v prihodnjih tednih, in s tem gotovo razveselili njegove poslušalce. »Jan bo prihajajoče tedne posvetil predvsem pripravam na izid novega singla, ki prihaja jeseni,« so še sporočili iz Menart Records.