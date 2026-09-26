Oboževalci v skrbeh zaradi Jana Plestenjaka, Blaž Švab razkril, kako je z njegovim zdravjem

Oboževalci, predvsem pa oboževalke Jana Plestenjaka, že dober mesec trepetajo in se sprašujejo, kaj se dogaja s šarmantnim glasbenikom. Zaradi zdravstvenih težav je moral namreč odpovedati že nekaj nastopov, tokrat množice zaman pričakovale na Noči Modrijanov, kjer bi moral stopiti na oder kot eden izmed gostov. Plestenjak je bil z informacijami doslej skop, konec avgusta je dejal le, da je ostal brez glasu, dobil je tudi visoko vročino, pozneje je razkril še, da se je stanje poslabšalo ter da ga čakajo dodatne preiskave.

Na sinočnjem koncertu pa je pred razprodanimi Stožicami z več informacijami o kolegovem zdravju postregel Blaž Švab, ki je dejal, da Plestenjak trpi za obrabo glasilk. Z za glasbenika še posebej neprijetnim stanjem se je pred desetletjem boril tudi Švab sam, zato razume, kako težko je zdaj Janu. Poslal mu je dobre misli in mu zaželel hitro okrevanje, z Zdenkom Cotičem, ki se je Modrijanom pridružil na odru, pa sta mu posvetila še pesem En poljub.

Kot smo že pisali, so se zdravstvene težave Jana Plestenjaka začele v drugi polovici avgusta, ko je bil primoran odpovedati nastop na Ravnah na Koroškem, zdaj je odpovedal še koncert v Mariboru, ki je bil napovedan za 2. oktober. Kljub temu eden naših najuspešnejših glasbenikov za to jesen še vedno načrtuje izid nove pesmi, ki jo je navdihnila njegova žena Tadeja.