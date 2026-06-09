Oboževalka priznala, da se zaradi partnerja Janu Plestenjaku ne bi odpovedala: »Raje bi šla sama ...« (VIDEO)

Sobotni večer v ljubljanskih Križankah je minil v znamenju Jana Plestenjaka. Razprodano prizorišče, simfonični orkester, večtisočglavo občinstvo in številni čustveni trenutki so poskrbeli za glasbeni spektakel, o katerem se bo še dolgo govorilo. Pred koncertom smo pripravili rdečo preprogo Slovenskih novic in foto kotiček, v zaodrju pa je Petra Kalan posnela poseben Šokkast z Janom ter njegovimi prijatelji in glasbenimi sodelavci.

Pred začetkom koncerta smo mikrofon predali tudi njegovim najbolj zvestim oboževalkam. Te so brez težav naštetele pesmi, ki jim največ pomenijo. Med odgovori so se znašle uspešnice Prelepa za poraz, Dež naj pada, Barka iz perja in Soba 102, skladbe, ki že leta spremljajo njihove ljubezenske zgodbe, spomine in pomembne življenjske trenutke. Pričakovanja pred koncertom so bila visoka. »Pričakujem en hud žur s puncami,« nam je zaupala ena od obiskovalk, ki je v Križanke prišla skupaj s sodelavkami. Druženje, dobra glasba in sproščeno vzdušje so bili tudi sicer najpogostejši razlogi, zaradi katerih so se obiskovalci z vseh koncev Slovenije odpravili v prestolnico.

Da Janovi koncerti za marsikoga pomenijo nekaj več kot le večer glasbe, je pokazal tudi odgovor ene od obiskovalk, ki je na vprašanje, ali bi zaradi partnerja izpustila njegov koncert, v smehu odvrnila: »Jaz bi šla raje sama na koncerte.« Po več kot dveh urah glasbe, skupnega prepevanja in navdušenega občinstva je bilo jasno, da Jan ostaja eden največjih domačih glasbenih zvezdnikov. Njegove pesmi povezujejo generacije, njegovi koncerti pa ostajajo prostor, kjer se ustvarjajo novi spomini.

PREBERITE TUDI: Dora Plestenjak navdušila sina Jana: »Pri teh letih me še vedno preseneča« (FOTO)