Obupana Jasna Kuljaj:»Samo Heleno mi pusti!« (VIDEO)

Priljubljena televizijska voditeljica Jasna Kuljaj je v zabavnem spletnem posnetku slovensko igralko in imitatorko Sandro Antić, ki navdušuje s svojimi izjemnimi preobrazbami, prosila za prav posebno uslugo. Sandra, ki jo mnogi poznajo tudi pod umetniškim imenom Saki recitira, je namreč tako prepričljiva v svojih imitacijah, da se je Jasna pošalila, naj ji vendarle pusti vsaj eno zvezdnico. Govorimo seveda o legendarni slovenski pevki Heleni Blagne, ki jo Kuljajeva že vrsto let tako uspešno oponaša, da je njena imitacija postala eden njenih zaščitnih znakov. »Samo Heleno mi pusti,« je Jasna v smehu prosila Sandro v videu, ki sta ga objavili na spletu. Zabavni trenutek je nastal ob Sandrinem gostovanju v oddaji Jasno in glasno, kjer sta združili moči dve odlični poznavalki slovenskega estradnega sveta. Jasna je s svojo hudomušno prošnjo dala vedeti, da Sandrino nadarjenost še kako dobro pozna, a si svoje priljubljene imitacije ne želi prepustiti kar tako.

Njena Melania Trump je skoraj srhljivo podobna pravi prvi dami

Sandra Antić je širšo slovensko javnost navdušila predvsem z izjemno imitacijo Melanie Trump, s katero je opozorila nase tudi zunaj slovenskih meja. Igralka, ki je sicer profesorica nemščine in sociologije na Osnovni šoli Zadobrova, se je lani pridružila priljubljeni satirični oddaji Kaj dogaja?, kjer s svojimi preobrazbami skrbi za številne zabavne trenutke. Njena Melania ni prepričljiva le zaradi značilnega naglasa, temveč tudi zaradi obrazne mimike, drže in znamenitega »zadimljenega« pogleda, ki ga je Sandra odlično osvojila. K skoraj neverjetni podobnosti prispevajo tudi skrbno izbrana pričeska, oblačila in ličila. Pri preobrazbi ji pomaga profesionalni vizažist, celoten postopek pa traja dobro uro. Ko je preobrazba končana, je podobnost z ameriško prvo damo naravnost osupljiva. Prav imitacija Melanie Trump ji je odprla vrata v svet zabavne industrije, čeprav se zna odlično preleviti tudi v druge svetovno znane osebnosti.

Bo Jasna vendarle obdržala svojo Heleno?

Čeprav Sandra s svojimi imitacijami dokazuje, da ji skoraj nobena preobrazba ni prevelik izziv, je Jasna Kuljaj v njunem skupnem posnetku jasno in glasno izrazila svojo hudomušno željo. Helena Blagne naj ostane njena! Kuljajeva je namreč s svojo različico priljubljene slovenske dive skozi leta nasmejala številne gledalce, njeno oponašanje pevkinega značilnega govora, kretenj in nastopa pa je postalo nepogrešljiv del njenih zabavnih nastopov. Ob Sandrini vse večji priljubljenosti in izjemnem občutku za imitacije se je zato pošalila, da ji lahko prepusti druge zvezdnice, le Helene naj se ne loti. Zabavni posnetek je tako ponudil simpatičen vpogled v srečanje dveh ustvarjalk, ki znata s humorjem in oponašanjem znanih osebnosti poskrbeti za smeh. Ali bo Sandra upoštevala Jasnino prošnjo, pa bo pokazal čas.