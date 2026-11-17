Marko Kaloh je na družbenem omrežju Instagram delil osebno družinsko zgodbo, ki razkriva, kako zahtevne so lahko odločitve, povezane z vzgojo in izobraževanjem otrok. Z ženo Vesno sta se namreč odločila, da se bosta njuna otroka Frida in Edvard v letošnjem šolskem letu prvič izobraževala na domu. Odločitev ni bila lahka, saj sta pred tem temeljito pretehtala njene prednosti in slabosti, pri pogovorih pa sta sodelovala tudi otroka.

»Z Vesno sva res predebatirala po dolgem in počez, preden smo sprejeli to odločitev. Seveda, skupaj smo jo sprejeli,« je zapisal Kaloh in pojasnil, da v njihovi družini veliko pozornosti namenjajo pogovorom. Kot pravi, sta Frida in Edvard že zelo analitična, pri čemer jima pomaga tudi ukvarjanje s šahom. Ob pomembnih odločitvah z ženo otrokoma vedno pojasnita, da nimata vseh odgovorov, vendar si zanju želita najboljše. Pred dnevi pa se je zgodilo nekaj, zaradi česar se je Kaloh znova vprašal, ali je bila odločitev o šolanju na domu res pravilna. Z Edvardom sta se odpravila po Frido, ki je prespala pri prijateljici iz prejšnje šole. Kot je razkril, je deklica prvič po juniju znova videla svoje prijateljice, zato je bilo veselje ob srečanju še toliko večje.

Med vožnjo domov jo je vprašal, ali jih zelo pogreša. Frida mu je z leskom v očeh pritrdila, njen odgovor pa ga je močno ganil. Ustavil je avtomobil in oba otroka stisnil k sebi. »No, vidita; o tem sva vama takrat govorila z mamico. To je ena izmed slabših strani šolanja na domu. Res upam, da smo se pravilno odločili. Z mamico si želiva zgolj najboljše za vaju,« jima je dejal. A sledil je odgovor, ki ga očitno ni pričakoval. Otroka sta ga skoraj v en glas pomirila: »Ati, povsem prav smo se odločili. Dosti boljše nama je doma, dosti več se naučiva in druživa se še več kot prej. Ne sekiraj se.«

Frida je nato dodala, da bo prihodnjič prijateljice povabila na prenočevanje k sebi, s čimer je očetu pokazala, da kljub drugačnemu načinu šolanja ohranja prijateljske vezi. Kaloh čustev ni mogel zadržati. »Povsem objokan ju stisnem k sebi, ju poljubim in se zahvalim tistemu zgoraj za ta krasna (in predvsem zdrava!!) otroka,« je zaključil zapis.

O odločitvi sta razmišljala več let

Že septembra smo poročali o odločitvi družine Kaloh, da Frida in Edvard, ki ju je širša javnost spoznala kot zmagovalca desete sezone oddaje Slovenija ima talent, šolanje nadaljujeta doma. Takrat nam je Marko pojasnil, da sta otroka zaradi številnih tekmovanj, športnih dejavnosti in drugih obveznosti pogosto manjkala pri pouku, šolsko snov pa sta že prej uspešno predelovala samostojno.

Brat in sestra v oddaji Slovenija ima talent. FOTO: Pop Tv

Kot je povedal, sta z ženo o tej možnosti razmišljala že več let, med največjimi pomisleki pa je bila prav socializacija. Pri odločitvi so se zato posvetovali tudi s psihologom, ki družino dobro pozna. Starša sta poudarila, da otroka kljub šolanju na domu ohranjata širok krog prijateljev, veliko časa pa preživita tudi na tekmovanjih, treningih in drugih dejavnostih. Čeprav je družina z novim načinom izobraževanja za zdaj zadovoljna, oče ne skriva, da ga občasno še vedno spremljajo vprašanja, ali sta z ženo sprejela najboljšo odločitev. Tokrat pa sta mu odgovor ponudila kar otroka sama.