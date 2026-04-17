Oče zmagovalcev talentov razkril ganljivo izkušnjo, ki je spremenila njegovo življenje

Marko Kaloh, oče Edvarda in Fride, zmagovalcev desete sezone šova Slovenija ima talent, je v iskreni objavi delil, kako se je pred dvema letoma spopadel z življenjsko preizkušnjo, ki je njegovi družini spremenila pogled na vsakdan. Sporočilo, ki ga je na dan, ko sta minevali dve leti od nesreče, prejel od partnerice Vesne, ga je še dodatno ganilo: spomnila ga je, naj bo hvaležen, ker so vsi skupaj, in poudarila, naj tega ne pozabi. »Takšne situacije nas spomnijo, kako krhki in ranljivi smo, kako nepomembni so naši vsakodnevni problemi,« meni Kaloh in poziva: »Dajmo vsi skupaj večkrat pomislit na to … in bodimo hvaležni zgolj zaradi tega, ker smo, ne zaradi tega, kar imamo. Odvrzimo strahove in uživajmo v trenutku,« je še zapisal ob fotografiji svojega razbitega avtomobila.

To pa ni edini prelomni trenutek, ki je doletel družino Kaloh. Nikoli ne bodo pozabili šoka, ki so ga občutili lanskega poletja, ko je mala Frida doživela prometno nesrečo v Vipavi. Deklico je zbil vinjen voznik, a jo je k sreči odnesla le z lažjimi poškodbami in petdnevnim mavcem. Marko opisuje, kako so te sekunde, ko se je nesreča zgodila, izgledale kot da »se ti življenje ustavi«. Čeprav so bili priča grozljivemu trenutku, se je Frida po dogodku mirno soočila z izkušnjo in kljub svojim rosnim letom razmišljala tudi o lastni minljivosti.

Družina se je takrat morala spopasti z valom grdih komentarjev na družbenih omrežjih. Marko je poudaril, da nesreče ne more preprečiti noben starš in da otroci potrebujejo določeno mero svobode. »Otroka ne moreš prikleniti na povodec. Nesreče so žal del življenja,« je takrat povedal za Slovenske novice. Policija je postopek zaključila šele po treh mesecih, ko je bilo jasno, da oče ni bil kriv, kar je Frida potrdila s solzami v očeh. Kaloh upa, da bo njegova izpoved opozorilo za druge: previdnost je ključna, hvaležnost pa neprecenljiva. »Če bo zaradi tega vsaj en otrok na cesti bolj previden, sem že zelo vesel,« je takrat še povedal.