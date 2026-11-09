Očetovske zagate nasmejale tudi predsednico (FOTO)

Nova slovenska komedija Jaz sem najboljši fotr na svetu je že pred premiero požela izjemno zanimanje. Prodali so že več kot 7000 vstopnic, premierni večer v razprodanem Kulturnem domu Mengeš pa je pokazal, da očetovske zagate ponujajo obilico razlogov za smeh. Na odru so moči združili Lado Bizovičar, Matjaž Javšnik, Miha Brajnik, Niko Zagode in Sašo Stare, ki so se odločili razčistiti večno vprašanje kdo je najboljši oče na svetu. Vsak od njih ima svojo predstavo o popolni vzgoji, a njihove samozavestne teorije se hitro zapletejo, ko jih je treba preizkusiti v praksi.

Javšnikov super ata prisega na družinsko ustavo, Brajnik na nesporno avtoriteto, Zagodetova otroka pa verjameta, da lahko njun oče premaga celo Hulka. Bizovičar je prepričan, da ima pri vzgoji zadnjo besedo, medtem ko se Stare ponaša s popolnimi otroki, ki za zdaj obstajajo le v njegovi domišljiji. Predstava ni zgolj niz komičnih nastopov, temveč gledališka zgodba, ki jo je peterica oblikovala skupaj z režiserjem Juretom Karasom, prejemnikom Ježkove nagrade. Nastala je v produkciji TaDaa Production, glavna producentka pa je Anela Bizovičar.

»Fotri smo prepričani, da smo mi tisti, ki vzgajamo otroke, pogosto pa se izkaže, da oni vzgajajo nas.«

Predsednica republike Nataša Pirc Musar, Anela Bizovičar in pevec Bojan Cvjetićanin

Čeprav je v ospredju humor, se predstava dotakne tudi bolj čustvene plati starševstva, predvsem želje vsakega očeta, da bi bil v očeh svojega otroka junak. »Nisem si mislil, da bom še kdaj stal na odru s tako velikim številom tako duhovitih ljudi. Še posebno pa ne, da bom zelo resno govoril o najpomembnejši stvari, ki se mi je zgodila v življenju,« je povedal Bizovičar. »Fotri smo prepričani, da smo mi tisti, ki vzgajamo otroke, pogosto pa se izkaže, da oni vzgajajo nas,« je dodal Zagode.

Premiere so se udeležili številni znani obrazi, med njimi Aljoša Bagola, Peter Prevc, Luka Jezeršek, Bojan Cvjetićanin, Tomaž Mihelič in predsednica republike Nataša Pirc Musar. Predsednica je priznala, da se je še posebno prepoznala v Javšnikovih pripovedih o odraščanju otrok. »Vsak nastopajoči ima svoj humor in svoje domislice, skupaj pa delujejo kot odlično uigrana celota,« je pohvalila peterico.

Navdušenja ni skrival niti Jezeršek, ki je predstavo priporočil vsem željnim sprostitve in smeha. Komedija je nastala po Bizovičarjevem istoimenskem priročniku, ki ga je v slovenščino prevedel in priredil Zagode. Po odmevni premieri peterico čaka vseslovenska turneja, za katero vlada izjemno zanimanje. Večina novembrskih predstav je že razprodanih oziroma tik pred razprodajo, ljubitelji dobre komedije pa si lahko svoje mesto zagotovijo tudi na decembrskih terminih.