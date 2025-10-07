  • Delo d.o.o.
SLOVO LEGENDE

Od Halida Bešlića se poslavljajo v Levici, žaluje Tina Gaber Golob in mnogi glasbeniki (FOTO)

David Amaro in Challe Salle sta imela čast z njim stati tudi na odru.
B. K. P.
 7. 10. 2025 | 16:48
 7. 10. 2025 | 16:48
2:27
Regijo in ljubitelje glasbe drugod po svetu je danes pretresla novica, da se je po kratki, a hudi bolezni poslovil legendarni pevec Halid Bešlić. Pred dobrim mesecem so ga sprejeli v bolnišnico, takrat je odpovedal nekaj koncertov, ne pa tudi tistega, ki bi ga moral imeti novembra v Kranju. Očitno so bili tako Halid kot njegovi sodelavci optimistični in so verjeli, da bo takrat že dobro in bo lahko razveselil preštevilne oboževalce, ki jih je imel in jih še ima v Sloveniji.

Žal koncerta ne bo in Halidov glas bo odslej donel le še iz zvočnikov. Kot je pri mnogih njegovih oboževalcih danes, ko so izvedeli žalostno novico in želeli počastiti spomin nanj. Tina Gaber Golob je denimo na družabnem omrežju objavila posnetek, na katerem si je na prenosniku zavrtela enega od hitov legendarnega glasbenika, zadnjo njegovo pesem, ki jo je posvetil svoji ženi, ter dodala še nekaj njegovih verzov, ki so se je še posebej dotaknili, med njimi: »Veseli se, žalost pusti meni ... Najina ljubezen je najin spomenik.«

Halidu Bešliću, ki bi 20. novembra dopolnil 72 let, so se poklonili celo v stranki Levica. »Halid Bešlić je v času vojne v BiH odigral stotine dobrodelnih koncertov za begunce in žrtve vojnega nasilja ter s tem cel Balkan šolal o solidarnosti. Sprejel je odgovornost, ki pride s priljubljenostjo. Medtem ko so politiki in thompsoni modrovali o puškah in mejah, je Bešlić pel o upanju in ljubezni,« so zapisali na družabnem omrežju in dodali: »Klical je k miru, naj zdaj v miru počiva.« 

Seveda so se od glasbenega kolega ter idola poslovili tudi mnogi naši glasbeniki. Med njimi David Amaro, ki je imel čast z legendarnim pevcem stati tudi skupaj na odru. »Človek, katerega pesmi in duša ostajajo večni. Hvala za vse spodbudne besede. Temu mulcu na fotografiji z vami so ogromno pomenile in zelo pomagale. Počivajte v miru, dragi Halid,« je zapisal.

»Zbogom, Halid. Hvala za glasbo, emocije in nepozabne trenutke. Imel sem te priložnost spoznati na enem izmed skupnih koncertov - legenda,« pa je zapisal raper Challe Salle.

