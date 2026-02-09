Od Joker Out do Severine: karnevalski večeri na Ptuju privabljajo več kot 5000 obiskovalcev

Ptuj v pustnem času znova potrjuje svoj sloves svetovne prestolnice karnevalov. Mesto v teh dneh živi in diha s kurentovanjem, ulice pa preplavljajo maske, kurenti in obiskovalci. Pustno dogajanje se tradicionalno začne s Kurentovim skokom, ki ga vsako leto za svečnico izvedejo pred domačijo Zvonka Križaja, II. princa ptujskega karnevala Matevža Zokija. S tem se tudi uradno začne peti letni čas, kot pustno obdobje radi imenujejo prebivalci najstarejšega slovenskega mesta in nekdanje rimske Petovie. Pust letos traja od 7. do 17. februarja.

Organizatorji so tudi letos poskrbeli za izjemno bogat program. Dopoldanski in dnevni čas je namenjen etnografiji, zgodovini in umetnosti, večeri pa so rezervirani za zabave v karnevalski dvorani Campus Sava Ptuj, kjer se vrstijo najbolj odmevna glasbena imena. Občinstvo so ogrevali Joker Out, Umek, Estora in Redhedii, ta konec tedna pa je več kot 5000 obiskovalcev uživalo ob nastopih Mirana Rudana in Vilija Resnika, Zvite feltne, Burjane ter priljubljene Severine.

Dejan Levanič v podobi Josipa Broza - Tita

Sobotno dopoldne je bilo v znamenju mednarodne etnografske povorke, med katero je potekala tudi tradicionalna predaja oblasti. Županja Nuška Gajšek je ključe mesta predala princu karnevala. Letos je to vlogo prevzel Marko Šamperl, 19. princ karnevala, mestni sodnik Francesco Guffante. Bogato dogajanje se nadaljuje tudi v prihodnjih dneh. Na Ptuj prihaja Dejan Dogaja, ki bo na Poli žuru razveseljeval najmlajše, nastopili pa bodo tudi Petar Grašo, Tabu, Kingston, Grupa Vigor, Til Čeh in kraljica ptujskih src Tanja Žagar. Vrhunec bo nedeljska mednarodna karnevalska povorka, na kateri bo sodelovalo kar 3584 maskiranih udeležencev iz desetih držav, tudi 1041 kurentov in korantov.

Dejan Zavec, večkratni svetovni prvak v boksu, ter Andrej Bauman, gospodarstvenik in mestni politik