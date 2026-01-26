  • Delo d.o.o.
»NAVADEN ZIMSKI PETEK«

Jani Prednik znova v središču pozornosti, pokazal je novo (FOTO)

Vzel si je čas za obisk Opatije.
Jani Prednik FOTO: Voranc Vogel
Jani Prednik FOTO: Voranc Vogel
S. N.
 26. 1. 2026 | 21:21
2:00
A+A-

Nekdanji poslanec Jani Prednik, ki je lani moral odstopiti s položaja zaradi hudih obtožb psihičnega in fizičnega nasilja, je na družbenem omrežju Instagram znova sprožil val odzivov. Objavil je fotografijo z novo partnerico na hrvaški obali v Opatiji in jo označil z besedami »Navaden zimski petek« ter emotikonom pomežika z jezikom – objavo pa so mnogi sledilci videli kot provokacijo, glede na zgodovino njegove politične in osebne afere.

Od svojega odstopa Prednik ostaja aktiven na družbenih omrežjih in v zadnjih mesecih redno objavlja utrinke s potovanj in dopustov. Poleg zadnje objave iz Opatije, ki je vzbudila pozornost, je že oktobra lani delil fotografije in videe z dopusta, kjer je užival na hrvaški obali in svojim sledilcem prikazal utrinke iz Splita. Takšne objave kažejo, da se po političnem škandalu poskuša umiriti in osredotočiti na zasebno življenje, čeprav ostaja tema njegovega odstopa in obtožb v ospredju javne pozornosti.

V Opatiji FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
V Opatiji FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Oktober 2025 je zanj pomenil prelomnico: njegova bivša partnerka je zoper njega vložila kazensko ovadbo zaradi psihičnega in fizičnega nasilja, v kateri mu očita hude oblike nasilja, od klofut in groženj s smrtjo, do domnevnega dviganja kuhinjskega noža nad njo. Poročila navajajo, da so bili v ovadbi tudi dokazi v obliki fotografij, videoposnetkov in sporočil. Prednik se je na očitke odzval z izjavo, v kateri je dejal, da nikoli ni bil nasilen – vsaj ne fizično ali psihično – a je priznal, da je v osebnem odnosu reagiral narobe in da obžaluje napake, do katerih je prišlo. Kljub temu se je odločil odstopiti s položaja poslanca Državnega zbora, saj »politiki ne smemo postati ujetniki osebnih zgodb in medijskih obračunov«. Njegovo dejanje so v SD označili kot pravilno potezo, saj stranka zagovarja ničelno toleranco do nasilja nad ženskami.

