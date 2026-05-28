Slovenska igralka Inja Zalta, ki je pred leti očarala gledalce v priljubljeni seriji Usodno vino, danes pa je obraz več agencij za talente, je na Instagramu pokazala, kakšnih opravil se loteva z lastnimi rokami. Na fotografiji, ki jo je objavila, z brusilnim papirjem v roki, prenavlja leseno stavbno pohištvo. S starega okna se vidno lušči barva, lepotica pa je zraven pripisala: »Hitro popravilo okna, preden pride dež.« Ali to pomeni, da se igralka še vedno bori s finančno stisko in si ne more privoščiti mojstrov, ali pa se preprosto rada sama loteva tovrstnih domačih opravil in uživa v vlogi »sama svoj mojster«?

Lotila se je popravila okna. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Njena samostojna obnova oken bi marsikoga lahko spomnila na precej bolj dramatične čase. Kot smo poročali že leta 2020, se je Inja takrat znašla sredi pravega javnega škandala. Iz Los Angelesa, kjer je poskušala zgraditi kariero, se je javila s solzami v očeh in več kot 50 tisoč sledilcev prosila za denar prek PayPala, češ da je ostala brez dela in strehe nad glavo. Medtem ko so ji nekateri takrat nesebično pomagali z donacijami, da se je sploh lahko vrnila v Slovenijo, so se nanjo usule tudi ostre kritike, da izkorišča dobrodušnost ljudi. Inja je takrat kritikom odgovorila, da ji je žal, ker je ljudem razbila sanje o glamuroznem življenju slavnih, ter dodala, da je le običajna punca, v enakem »zosu« kot vsi ostali. Ali je tokratno popravljanje oken le prostočasna aktivnost ali pa igralka še vedno skrbno pazi na vsak evro, lahko le ugibamo.