PRAZNOVANJE

Od solz do smeha: tako so Deželaka presenetili za rojstni dan

Sodelavci so mu podarili hladilnik, učno uro in celo lastno parkirišče.
Hladilnik je bil napolnjen z njegovo najljubšo hrano.

Miha Deželak z Anjo H. Ramšak, Laro Tošić, Denisom Avdićem ter trenerjem Nihadom Pejkovićem

Miha je sodelavcem in poslušalcem podaril glasbeno presenečenje – obiskal jih je Rok Lunaček iz skupine Flirrt. FOTOGRAFIJE: RADIO 1

P. S.
 15. 2. 2026 | 20:38
2:53
Le nekaj dni po tem, ko je v etru s težkim srcem povedal, da se po več kot desetletju umika s kvadrocikla in svojo vlogo v dobrodelni akciji Dežela junakov predaja nasledniku, je imel Miha Deželak v petek povsem drugačno jutro. Če je bila sreda čustvena, je bil petkov jutranji program namenjen praznovanju, sprostitvi, smehu in presenečenjem – radijski kolegi so namreč praznovali njegov rojstni dan, ki ga ima sicer uradno na valentinovo.

Anja H. Ramšak, Lara Tošić in Denis Avdić so mu v studiu pripravili nenavadno darilo – dolenjca. Gre za hladilnik, ki ga je Miha sam tako poimenoval, napolnjen pa je bil z njegovo najljubšo hrano. Navdušenja ni skrival: »To je pa tako dobra ideja, vsa čast! Zakon! Zdaj bo še bolj užitek priti ob petih sem!«

Vsak od voditeljev ga je nato obdaril še osebno. Lara mu je podarila njegove najljubše čokoladice in skodelico z napisom I love ME. Anja pa majico z napisom Reči osem, na rokah te nosim. Denis mu je ponudil dve zaprti roki – Miha je izbral pravo, saj je v njej našel bankovec za 50 evrov. V drugi je bilo le 10 evrov, zato je bila odločitev več kot uspešna. V studio je prišel tudi programski direktor Gargamel, kot mu pravijo v ekipi, in Deželaku podaril nov računalnik.

Sledil je obisk, ki ga Deželak res ni pričakoval. V studio je prišel Nihad Pejković – nekdanji kapetan in vratar Olimpije ter trener vratarjev, med drugim tudi Samirja Handanovića. »Tukaj imamo nogometnega očeta – Deželakov Matej brani za NK Brinje in ima že nekaj nastopov za U17 reprezentanco. Razmišljali smo, da bi bilo odlično darilo učna ura pri Nihadu Pejkoviću,« je razložil Denis. Pejković je predlog potrdil, Miha pa skoraj ostal brez besed: »O, to bo znorel od veselja!«

Miha je namignil, da ima darilo tudi sam: »Z nekom pojem, sva si blizu …« Anja je namig takoj prepoznala: »A bomo kaj flirtali?« V studio je namreč vstopil Rok Lunaček iz skupine Flirrt. Najprej se je Miha zahvalil poslušalcem in svojim radijskim sodelavcem: »Jaz bi se najprej zahvalil za čudovit dan. Od petih naprej, ko sem dobil hladilnik, do zdaj sem se res imel dobro. Sem si rekel, da naredimo drugače – da tudi, ko imaš ti svoj dan, daš darilo drugim. Zato sem se odločil, da z mojim glasbenim presenečenjem zapojeva za celo Deželo junakov pa za vas, ekipo.« Miha je prejel še eno posebno darilo – lastno parkirišče.

Dobro jutroMiha DeželakdarilaDenis Avdićobdarovanjerojstni danRadio 1
