Odštevamo minute do razglasitve miss Slovenije (VIDEO V ŽIVO)

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bodo danes razglasili novo miss Slovenije 2026. Na prireditvi, ki se je začela ob 20.00, sodeluje 15 finalistk. Na izbor se je sicer prijavilo več kot 170 deklet. Letos po dolgem času dogodek ni namenjen le povabljenim, zato so bile na voljo tudi vstopnice za širšo javnost. Na prireditvi, ki jo povezujeta Maja Čolić in Klemen Bunderla, smo tudi Slovenske novice, ki bomo seveda poročale o zmagovalki, ki bo krono prejela od aktualne miss Amadee Zupan.

Ana Elez je postala miss fotogeničnosti.

Izbor se ne vrti le okoli lepote

Lastnica licence Jelka Verk nad letošnjo zasedbo ne skriva navdušenja: »Vsaka posebej je resnično zanimiva. Zdi se mi, da ima vsaka od njih zelo močno vsebino in prepričana sem, da bo projekt dekletom dobro služil tudi po koncu tekmovanja – za njihovo življenje, glede na njihove interese, zanimanja in cilje.«

Za krono se letos poteguje naslednjih petnajst finalistk: 21-letna Elin Kos iz Poljan nad Škofjo Loko, 23-letna Mimi Kete iz Portoroža, 18-letna Taja Škarjot iz Ljutomera, 21-letna Izolčanka Gaia Pangerc, 22-letna Lara Žgajnar iz Grosuplja, 21-letna Eva Žižek iz Cerkelj na Gorenjskem, 20-letna Dajana Mijatović iz Domžal, 19-letna Radovljičanka Julija Golob, 25-letna Ana Elez iz Zagorja ob Savi, 20-letna Nika Amon iz Šmarja pri Jelšah, 21-letna Larisa Ozimek iz Sela pri Šumberku, 20-letna Elvira Zalokar iz Šmarjete, 25-letna Nina Koščak iz Cerkelj na Gorenjskem, 22-letna Tržičanka Zala Šarabon in 22-letna Taja Kac iz okolice Dravograda.

Dekleta so se na začetku prireditve pokazala v zeleni obleki.

Izbor najlepše Slovenke se že vrsto let ne vrti le okoli lepote. Dekleta, ki sodelujejo na izboru za miss Slovenije, morajo imeti več kot le lep obraz, imeti morajo še druge odlike, prav vse je pomembno. »Ko sem prevzela organizacijo, sem si jasno zadala cilj, da projekt Miss Slovenije preseže okvir klasičnega lepotnega tekmovanja,« je za Slovenske novice povedala Jelka Verk. »Projekt smo vsebinsko nadgradili z izobraževanji, sodelovanjem s slovenskimi podjetji ter poudarkom na podjetništvu, trajnosti, digitalni pismenosti in osebni rasti. Finalistke danes niso zgolj tekmovalke, temveč mlade ženske, ki skozi projekt pridobivajo konkretna znanja, samozavest in širino razmišljanja. Velika sprememba je tudi v tem, da projekt Miss Slovenije ni več le en večer v letu, temveč celoletni proces. Gradimo skupnost, povezujemo gospodarstvo in lokalna okolja ter ustvarjamo prostor, kjer se slovensko ne le podpira, temveč tudi živi.

Lente že čakajo.

Krona z zgodbo

Nova miss Slovenije bo prejela posebno krono, ki nosi močno simboliko. V njej se prepletajo ključni elementi slovenske identitete – Triglav kot simbol trdnosti in poguma, satje kot znak skupnosti ter lipov list, ki predstavlja domačnost in mir.