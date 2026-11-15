Odštevanje do zadnje sekunde, tako je Anže Šmid osvojil svetovni barmanski oder (FOTO)

Anže Šmid, 31-letni slovenski barman, je na svetovnem prvenstvu v pripravi koktajlov IBA World Cocktail Championship 2026 v Makavu osvojil izjemno tretje mesto. Na tekmovanju, ki je potekalo med 19. in 24. oktobrom, se je pomeril s 66 tekmovalci z vsega sveta. Do svetovnega odra se je prebil z zmago na državnem prvenstvu Bled Cocktail Challenge, kjer je aprila postal slovenski prvak v kategoriji Long Drink. Pot do stopničk ni bila preprosta. Tekmovalci so morali prestati štiri zahtevne kroge, v katerih so poleg znanja in natančnosti odločali tudi ustvarjalnost, iznajdljivost ter sposobnost dela pod časovnim pritiskom. Šmid je v prvem krogu sedemminutni nastop končal natanko ob izteku dovoljenega časa. Če bi potreboval samo sekundo več, bi se njegovo tekmovanje končalo.

A poleg tekmovalnega uspeha je nanj močan vtis naredilo tudi prizorišče prvenstva. Makav je posebno upravno območje Kitajske, v katerem se prepletata kitajska in portugalska kulturna dediščina. Prav ta raznolikost je bila navdih tudi pri pripravi njegovih koktajlov. »Makav je zelo posebno območje, saj povezuje vzhod in zahod. Srečata se dve kulturi, azijska oziroma kitajska in portugalska. Zato se mi zdi ta kraj res poseben. Tudi koktajle sem pripravil v teh dveh slogih. Zelo zanimivo mi je bilo opazovati, kako se kulturi povezujeta,« je za Slovenske novice povedal Šmid.

Tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Macavu. FOTO: Osebni arhiv

FOTO: Osebni arhiv

FOTO: Osebni arhiv

Kulturno prepletanje je tako postalo eden od navdihov za njegovo tekmovalno ustvarjanje. Pri pripravi koktajlov je želel povezati različne vplive in pokazati, kako se lahko navidezno oddaljeni okusi in pristopi dopolnjujejo.

O njegovi uvrstitvi je odločala mednarodna sodniška ekipa

Na tako velikem tekmovanju je pomembno tudi, kdo ocenjuje nastope in po kakšnih merilih. Šmid pojasnjuje, da je bilo sodnikov približno 40, med njimi pa so bili tudi predsedniki barmanskih organizacij iz različnih držav. »Sodniki so bili zelo različni, vse skupaj jih je bilo okoli 40. Med njimi je bil tudi sodnik iz Slovenije, vendar me seveda ni smel ocenjevati. Sodniki so imeli različne naloge. Eden je bil bolj zadolžen za tehnični del, drugi za zgodbo, tretji za okus koktajla,« je pojasnil.

Ocenjevanje je bilo razdeljeno na več področij, zato ni odločal zgolj končni okus pripravljenega koktajla. Pomembni so bili tudi način priprave, tehnična izvedba in zgodba, s katero je tekmovalec predstavil svojo zamisel. »V prvem delu so me ocenjevali trije sodniki za zgodbo, dva za tehnični del in pet za okus. Koliko sodnikov sodeluje v posameznem delu tekmovanja, je odvisno od samega poteka prvenstva,« je še povedal.

Navijaška ekipa ga je podpirala skozi celotno tekmovanje – od slovenskih delegatov in članov Društva barmanov Slovenije do dekleta in prijateljev.FOTO: Osebni arhiv

FOTO: Osebni arhiv

Svetovno prvenstvo, na katerem lahko odloča že ena sama sekunda

FOTO: Osebni arhiv

Svetovno prvenstvo v barmanstvu je danes precej zahtevnejše, kot je bilo še pred nekaj leti. V preteklosti je bil poudarek predvsem na enem tekmovalnem nastopu in vnaprej pripravljeni recepturi, s katero je moral tekmovalec prepričati sodnike. V zadnjih treh do štirih letih pa se je format bistveno spremenil. Za končno uvrstitev med najboljše ni več dovolj, da barman pripravi en odličen koktajl. Svojo kakovost mora dokazovati skozi štiri različne kroge, v katerih ga čakajo vedno novi izzivi. Že uvrstitev med najboljše je zato zahtevala veliko znanja, izkušenj in zbranosti. Tekmovalci so morali najprej izpeljati vnaprej pripravljeni nastop, nato pa se v vsakem naslednjem krogu prilagoditi drugačnim zahtevam. V četrtfinalu jih je čakala nova sestavina, na podlagi katere so morali razviti svežo idejo, v polfinalu pa so imeli na voljo zgolj tri ure, da so ustvarili dva različna koktajla. V finalu je bilo treba vse skupaj ponoviti še enkrat in dokazati, da lahko tudi pod največjim pritiskom ohranijo kakovost.

Za Anžeta Šmida se je napetost začela že v prvem krogu. Njegov nastop je trajal sedem minut, časovna omejitev pa je bila izjemno stroga. Končal je natanko ob 7:00, torej na zadnji dovoljeni sekundi. Če bi svoj nastop podaljšal samo za eno sekundo, bi izpadel iz tekmovanja. Takšna podrobnost dobro pokaže, kako malo prostora za napake imajo tekmovalci na najvišji ravni. Lahko imaš odlično pripravljeno recepturo, izpiljeno tehniko in jasno predstavo o tem, kaj želiš pokazati, a če ne obvladaš časa, se lahko tvoje tekmovanje konča še pred najzahtevnejšimi preizkušnjami.

FOTO: Osebni arhiv

V prvem krogu je predstavil koktajl Sark and Spark, v katerem je povezal škotski viski, sadne in citrusne note, domači češnjevo-curryjev cordial ter rahlo začinjen zaključek. Pri takšnem nastopu sodniki ne ocenjujejo zgolj končnega okusa pijače. Pomembni so tudi natančnost priprave, tehnika, organizacija delovnega prostora, upoštevanje pravil in način predstavitve. Vse mora biti premišljeno, vsak gib pa mora imeti svoj namen. Nastop pred sodniki in občinstvom je namreč povsem drugačna izkušnja kot priprava koktajla za goste v baru.

FOTO: Osebni arhiv

Četrtfinale: pred njim je bila sestavina, ki je zahtevala drugačen pristop

V četrtfinalu je sledil povsem drugačen izziv. Tekmovalci so morali uporabiti SHĀNG, kombinacijo viskija in kitajskega baijiua. Slednji ima zelo izrazit aromatični značaj in zahteva drugačen pristop kot žgane pijače, ki jih barmani običajno uporabljajo v evropskih koktajlih. Anže se je odločil za citrusno-zeliščno smer z umami poudarkom. Koktajl je zbistril s sojinim mlekom, dopolnil pa s peno iz zelenega čaja in limonske trave. Pri tem ni šlo zgolj za ustvarjanje zanimivega recepta, ampak za iskanje ravnovesja med sestavinami, ki jih ni vedno preprosto povezati v harmonično celoto.

Makav je fascinantena mešanica dveh kultur. FOTO: Osebni arhiv

Tri ure za dva koktajla: polfinale brez prostora za improvizacijo

Še zahtevnejši je bil polfinale. V samo treh urah je moral razviti dva različna koktajla in pripraviti po dve porciji vsakega. To pomeni, da je moral v zelo kratkem času oblikovati dve samostojni ideji, pripraviti sestavine, preverjati razmerja, izbrati ustrezne tehnike in poskrbeti, da sta bila oba končna izdelka na najvišji ravni. Pri prvem koktajlu je uporabil rum Havana Club 3 ter pomarančo in pasijonko, pri drugem pa kitajski baijiu Qinghua Fenjiu in rdečo grenivko.

Pri obeh je uporabil centrifugo za bistrenje tekočin in zračno bazilikino peno, drugemu koktajlu pa je dodal še aromatični balonček s sivko. Sodobno barmanstvo namreč že dolgo presega klasično mešanje pijač. Vključuje številne postopke in tehnike, ki zahtevajo razumevanje sestavin, poznavanje njihovega obnašanja ter veliko praktičnih izkušenj. Tehnologija in ustvarjalnost pa nista sami sebi namen – končni cilj je vedno koktajl, ki prepriča tudi po okusu. V polfinalu je bila zato zelo pomembna tudi organizacija dela. Tekmovalec mora vedeti, kaj bo pripravil najprej, koliko časa potrebuje za posamezen postopek in kdaj je pravi trenutek, da določeno idejo neha spreminjati. Tri ure se morda zdijo veliko, toda pri razvoju dveh različnih koktajlov, uporabi zahtevnejših tehnik in pripravi končnih porcij čas mine izjemno hitro. Ko je Anže izvedel, da se je uvrstil v veliki finale, je bil, kot pravi, iskreno presenečen.

V velikem finalu se je odločil za preverjeno kombinacijo

Objem prvih treh na tekmovanju FOTO: Osebni Arhiv

V zadnjem krogu se je odločil za nekoliko drugačen pristop. Namesto da bi na silo razvijal povsem nov okus, se je oprl na kombinacijo, ki jo je že dobro poznal, in jo prilagodil finalnemu izzivu. Pasijonko je zamenjal s kalamansijem, breskov liker s triple secom, dodal baijiu in Cutty Sark ter ohranil domači cordial in Schweppes Cherry & Red Pepper. Želel je povezati evropske in azijske vplive, obenem pa ohraniti ravnovesje okusov, ki mu je zaupal.

Po vseh preizkušnjah je sledila razglasitev rezultatov. Ko je izvedel, da je osvojil tretje mesto na svetu, je bil občutek toliko močnejši, ker je vedel, koliko različnih izzivov je moral premagati na poti do stopničk. Njegov rezultat tako ni bil odvisen samo od ene dobro izbrane kombinacije sestavin ali enega brezhibnega nastopa, temveč od sposobnosti, da se je štirikrat zapored prilagodil novim razmeram in vsakič znova dokazal svojo kakovost. Prav zato je tretje mesto v tako močni mednarodni konkurenci še toliko pomembnejše. Svetovno prvenstvo danes od barmanov zahteva precej več kot poznavanje receptur. Zahteva ustvarjalnost, tehnično znanje, hitro razmišljanje, natančnost in sposobnost obvladovanja pritiska. Anže Šmid je moral pokazati vse to – in na koncu se je domov vrnil z eno najvišjih uvrstitev.

Uspeh, ki ga želi prenesti tudi na mlade

Tretje mesto na svetovnem prvenstvu je za Šmida pomembna potrditev dosedanjega dela, vendar njegovo poklicno življenje ni povezano samo s tekmovanji. Zaposlen je v Galeriji okusov, restavraciji z Michelinovo zvezdico v Novem Celju, obenem pa svoje znanje in izkušnje prenaša tudi na mlajše generacije. Poučuje praktični pouk na Šolskem centru Velenje – Šoli za storitvene dejavnosti. Prav delo z dijaki mu omogoča, da mladim predstavi možnosti, ki jih ponuja gostinski poklic, in jih spodbuja k razvijanju znanja ter ustvarjalnosti. »Tretje mesto je dobra potrditev mojega dela. Poleg tekmovanj sem zaposlen v Galeriji okusov, hkrati pa sem tudi učitelj praktičnega pouka na Šolskem centru Velenje – Šoli za storitvene dejavnosti. Tam poskušam svoje znanje, izkušnje in predvsem veselje do gostinstva prenašati na mlajše generacije,« je povedal.

Z dijaki so že dosegli nekaj lepih uspehov. FOTO: Osebni arhiv

Da njegovo delo z dijaki prinaša tudi lepe rezultate, dokazujejo uspehi na tekmovanjih. Na lanskem srednješolskem tekmovanju v okviru Pokala Bleda so osvojili dve prvi mesti in eno tretje mesto. »Z dijaki smo že dosegli nekaj lepih uspehov. Na lanskem srednješolskem tekmovanju v okviru Pokala Bleda smo osvojili dve prvi mesti in eno tretje mesto, na kar sem še posebej ponosen. Želim si, da bi dijaki skozi takšne izkušnje dobili dodatno motivacijo in videli, koliko priložnosti jim lahko ponudi naš poklic.«