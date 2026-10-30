Oglasil se je Martin Golob in sporočil: »Žalostno novico imam za vas« (VIDEO)

Župnik Martin Golob je sporočil slabo novico. V videu, ki ga je posnel za Alteio Slovenija, je sporočil, da se je posušila lipa, ki se je bohotila pred njihovo župnijo. A priljubljeni župnik ne verjame, da je to njen konec. Verjame, da bo nekoč ponovno zacvetela. Bo pa moralo do takrat preteči še nekaj vode in vprašanje, ali bo takrat še vedno maševal v tej župniji.

Bil je malo žalosten

»Žalostno novico imam za vas. Lipa je umrla. Ta lepa, cvetoča, ponosna lipa naše župnije, ki se je bohotila s svojimi mogočnimi vejami, listi in bila dom mnogim pticam in drugim živalim, se je posušila,« je dejal v uvodu. V nadaljevanju je povedal, da je padla odločitev, da so jo obrezali in da so jo v resnici začeli zdraviti. Za to lipo mu ni vseeno. »Ko je začela usihati in izgubljati liste in imeti vedno več suhih vej, sem bil ob tem kar malo žalosten. Ne nazadnje so kakšni farani začeli že ugibati 'aha pod župnikovanjem Martina Goloba se je pa še lipa posušila,« je povedal.

Tista lipa pred župniščem sicer že izredno dolgo stoji na istem mestu. Po besedah Goloba je stara med 200 in 250 let, kar pomeni, da je bila priča življenju številnih generacij vernikov, ki so prihajali v župnijo.