  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RESNIČNOSTNI ŠOV

Oglasila se je mama sanjske Kaje: to je povedala o hrvaškem »zetu« Karlu

Mamino sporočilo je razkrilo vse! Kaja se je preselila v Zagreb.
Kaja Casar. FOTO: Instagram

Kaja in Karlo sta lepi par. FOTO: Zaslonski posnetek

N. Č.
 10. 4. 2026 | 12:04
 10. 4. 2026 | 12:27
3:59
A+A-

Zdaj, ko se je hrvaški šov Sanjski moški (Gospodin savršeni) končno iztekel, se ne skrivata več. Kaja Casar in Karlo Godec, med katerima je iskrica preskočila že v prvih tednih oddaje, zdaj svojo ljubezensko zgodbo živita naposled tudi stran od kamer. O zaljubljenem paru je spregovorila tudi Kajina ponosna mama Ksenija Casar, ki je z zelo osebnim zapisom dala jasno vedeti, kaj si misli o zvezi hčerke in Karla. 

»Ljubezen ni vedno popolna, a je iskrena in močna,« je zapisala in ob tem poudarila, da je ponosna na oba: »Ponosna sem na Kajo in Karla, ki sta kljub pritiskom in težkim začetkom ostala zvesta svojim občutkom in drug drugemu.« Po njenem se je med njima vse začelo skoraj takoj, saj je bilo, kot pravi sama, to mogoče začutiti že na daleč. »Zaljubila sta se takoj – to se je čutilo v vsakem pogledu, v načinu, kako sta se dotikala s pogledom. Takšni trenutki so resnični in jih kamere ne morejo ponarediti.«

Mamino sporočilo je bilo tudi odgovor vsem, ki so njuno razmerje presojali od daleč. »Ljudje hitro sodijo, ne da bi poznali ozadje,« je zapisala, nato pa še zelo jasno poudarila, kaj ji pomeni največ: »Kot mama lahko rečem le to: najpomembnejša mi je sreča svojih hčerk, Kaje in Lare – pomenita mi vse na svetu. Če sta srečni, ima vse drugo pravo vrednost – ne glede na mnenja drugih.«

Posebej toplo je spregovorila tudi o hčerki in njenem izbrancu. »Kaja je prijazna, iskrena hčerka, moj ponos in tudi ljubeča starejša sestra. Karla sem spoznala in je super fant – želim, da si vedno iskren do nje, da jo ceniš, spoštuješ in podpiraš.« Za konec jima je namenila še željo, ki pove vse: »Naj vama ljubezen še naprej daje moč in naj vaju vodi po poti, ki jo ustvarjata skupaj,« je zapisala in objavila fotografijo obeh zaljubljencev s Kajinega praznovanja 27. rojstnega dne.

Odleglo je tudi sanjskemu moškemu Karlu, ki je ob koncu skrivanja zapisal: »Končno lahko odkrito živiva svojo ljubezen brez skrivnosti in strahu.«

Preselila se je v Zagreb

Da med njima ni šlo le za televizijsko simpatijo, je zdaj že jasno. Karlo in Kaja sta po koncu snemanja skupaj našla dom v Zagrebu, od koder je Karlo, in tam nadaljujeta svojo skupno zgodbo. Po poročanju POPkasta sta po Kreti skupen dom ustvarila prav v hrvaški prestolnici, pol leta po koncu snemanja pa sta že pozdravila tudi prvega skupnega družinskega člana. S tem sta dokončno potrdila, da njuna zveza ni bila le kratkotrajna romanca iz resničnostnega šova.

Kaja je tudi sama odkrito spregovorila o selitvi in novem življenju. »Kar hitro sem se navadila na življenje v Zagrebu, čeprav ga za zdaj nisva zares mogla izživeti,« je povedala. Prvi meseci so bili zanjo posebni tudi zato, ker se s Karlom še nista povsem poznala in sta bila prisiljena živeti v skrivnosti. »Na začetku je bilo v redu, ker se še nisva dobro poznala, pa je bilo zanimivo: biti v stanovanju, igrati igrice, tudi monopoli sva igrala, dokler se nisva sprla,« se je pošalila v POPkastu. A nato je postalo vse skupaj precej bolj naporno. Po dveh mesecih, je priznala, je bilo skrivanje razmerja že preobremenjujoče, s Karlom pa sta samo še odštevala dneve do trenutka, ko bo oddaja končana in ko bosta lahko brez zadržkov pokazala, da sta še vedno skupaj.

Zdaj je ta trenutek očitno prišel. Ljubezen, ki se je rodila pred kamerami, se je preselila v vsakdan. In če gre soditi po maminih besedah ter po tem, kako odkrito o skupnem življenju govorita sama, je med Kajo in Karlom danes več kot le spomin na šov. In nova ljubezen se je rodila.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki