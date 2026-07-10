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Oglasila se je sorodnica Franceta Prešerna in razkrila skrite podrobnosti: »Resnica bo prišla na dan ...« (VIDEO)

Po njenih besedah ji je babica zaupala podrobnosti, ki naj bi se v družini ohranjale več generacij.
Goldsteinova upodobitev Franceta Prešerna. FOTO: Arhiv
Goldsteinova upodobitev Franceta Prešerna. FOTO: Arhiv
Kaja Grozina
 10. 7. 2026 | 20:12
2:21
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Spletna ustvarjalka Lucija, ki na družbenih omrežjih ustvarja pod imenom Šajbi, je na TikToku objavila videoposnetek, v katerem je razkrila zanimivo družinsko zgodbo. Povedala je, da naj bi bila v sorodu s slovenskim pesnikom Francetom Prešernom, ob tem pa delila tudi pripoved, ki se je po njenih besedah v njihovi družini prenašala iz roda v rod.

»Bom vam povedala danes eno zanimivost. Sama sem v sorodu s Francetom Prešernom. Ne me vprašati, katero koleno, ker se ne spomnim. Moja babica mi je vse to povedala, je pa zdaj že na žalost pokojna. Mislim pa, da je ene sedmo, osmo koleno,« je povedala na začetku videoposnetka. Nato je razkrila še družinsko različico okoliščin pesnikove smrti. »Rečeno mi je bilo, da ta uradna različica zaradi ciroze jeter naj ne bi držala,« je dejala. Po pripovedovanju njene pokojne babice naj bi bil Prešeren v Kranju dogovorjen, da bo hodil prespat na senik k enemu od tamkajšnjih kmetov. »Takrat so bile hude zime in on, preden je prišel tja do cilja, je umrl kot največji ... pijanec,« je povedala.

V šoli naj bi jo utišali 

»Seveda sem jaz to povedala v šoli. Kaj so mi rekli? 'Pšššt!' Potem sem pri zgodovini to povedala še enkrat in sem dobila odgovor: 'Lucija, hvala, ker nisi pred celim razredom povedala. Šolski sistem ne dovoljuje, da vam mi to naprej povemo.'« Kot pravi, je po tem o zgodbi prenehala javno govoriti. »Rekla sem: 'V redu, tukaj sem jaz zaključila z vsem tem ... «

Ob koncu videoposnetka je poudarila, da svojih besed ne predstavlja kot dokončnega dejstva. »Skratka, to je moja različica. Verjamem, da jih je še par različnih. Slišala sem jih tudi od drugih, ki so nekako povezani z njim.« Ob tem je še dodala: »Vidimo pa počasi, da povsod nekaj smrdi, in verjemite, resnica bo prišla na dan.«

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