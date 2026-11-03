Ogorčeni nad ravnanjem z živalmi v MasterChefu: »To ni vrhunska kulinarika, temveč kruto ravnanje«

Žive rakovice v vrelo vodo? Prizor oziroma način priprave jedi v priljubljeni kuharski oddaji MasterChef Slovenija je razburil Društvo za dobrobit živali AniMa. V društvu so ostro obsodili ravnanje z živimi rakovicami in opozorili, da vrhunska kulinarika ne bi smela temeljiti na trpljenju živali.

V oddaji, ki so jo na POP TV predvajali 29. oktobra, so se tekmovalci pomerili v zahtevnem kuharskem izzivu. Pod prvo skrivnostno škatlo so jih pričakale žive rakovice, iz katerih so morali pripraviti jed. Kot so poročali na portalu 24ur.com, je bila nad nalogo posebej pretresena tekmovalka Anna Masieievska, ki se je težko sprijaznila z mislijo, da je življenje živali odvisno od nje. Je pa slastno jed iz rakovice skuhala Ajda in navdušila žirante šova.

V društvu AniMa so se na dogajanje odzvali z ostrim zapisom na Facebooku. Zmotilo jih je predvsem domnevno navodilo sodnikov, naj tekmovalci rakovice žive vržejo v vrelo vodo. »Po poročanju medijev so sodniki govorili o spoštljivem ravnanju z rakovicami, hkrati pa naj bi tekmovalcem svetovali, naj jih žive vržejo v vrelo vodo. To je popolno nasprotje spoštovanja do živali,« so zapisali. Ob tem so se vprašali: »Kako lahko nekdo govori o spoštljivem ravnanju, obenem pa svetuje postopek, ki živali povzroči hudo bolečino in trpljenje?«

V društvu poudarjajo, da znanstvene raziskave potrjujejo sposobnost rakovic, jastogov in drugih deseteronožnih rakov za zaznavanje bolečine. Sklicujejo se tudi na obsežen pregled več kot 300 raziskav, ki so ga leta 2021 opravili raziskovalci londonske univerze London School of Economics.

»Trpljenje ne sme postati del kuharske zabave«

V AniMi opozarjajo še na odgovornost televizijskih ustvarjalcev, saj priljubljene oddaje po njihovem mnenju pomembno vplivajo na to, kaj javnost razume kot sprejemljivo ravnanje z živalmi. »MasterChef je televizijska oddaja, ki jo spremlja veliko ljudi in ki vpliva na predstave javnosti o tem, kaj je v kulinariki sprejemljivo. Vrhunska kulinarika ne bi smela temeljiti na nepotrebnem trpljenju živali, temveč na znanju in odgovornosti,« so poudarili.

Spomnili so, da je kuhanje živih rakov v Švici prepovedano, pravila glede njihove usmrtitve pa veljajo tudi v nekaterih drugih državah. Velika Britanija je leta 2022 deseteronožne rake zakonsko priznala kot čuteča bitja. Svoj zapis so sklenili z odločnim sporočilom: »Nobeno živo bitje si ne zasluži, da bi njegovo trpljenje postalo del kuharske zabave.«

Čeprav je metanje živih rakovic v vrelo vodo dolgo veljalo za običajen način priprave v kulinariki, strokovnjaki danes opozarjajo, da takšno ravnanje lahko povzroča hudo trpljenje. Rakovice se po smrti hitro kvarijo, zato jih je treba pripraviti čim bolj sveže, vendar to ne pomeni, da jih je treba kuhati žive. Obstajajo namreč tudi postopki, pri katerih jih pred kuhanjem omamijo in usmrtijo.