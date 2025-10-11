Ojoj, po izpadu iz šova povedala resnico o Duletu in Pablu

Če spremljate šov Ljubezen po domače, po tem se zagotovo spomnite Oksane Lukich. V oddajo se je prijavila zaradi Pabla Alejandra Gelba, ki jo je pritegnil s svojo predstavitvijo, videzom in nasmehom. A že po prvem srečanju je hitro ugotovila, da nista za skupaj. »Spoznala sem, da človek ni tako veselega duha, kot kaže. Je nežna dušica, ki potrebuje mamico, da skrbi zanj,« je za 24ur dejala Oksana, ki je Pabla opisala kot preveč vodljivega.

Kasneje je imela priložnost spoznati še Dušana Petriča, a tudi z njim se iskrice niso prižgale. »Dušan je pričakoval, da ga bodo punce obletavale. Ni iskal ženske zase, ampak pozornost,« je povedala. Ob tem priznava, da sama ne lovi moških: »Moški mora osvojiti žensko. Če ga moraš ti loviti, potem to ni pravi moški, ampak deklica.« Dodala je, da išče poštenega, razgledanega človeka, ki gleda širše in se ne pretvarja.

Čeprav je iz šova odšla samska, pravi, da ji to ne predstavlja težave: »Ne bom z vsakim. Iščem svojega človeka – pravega, ki ga bom začutila v duši.«