MAJICE Z NAPISOM

Ojoj, poslanka Resnice je takole poimenovala voditelja nacionalke Štefančiča (FOTO)

Kokot: »Kdo to plača?« Štefančič: »Mi to plačamo.«
FOTO: Zaslonski posnetek, X
N. Č.
 12. 5. 2026 | 12:15
 12. 5. 2026 | 13:19
Sinoči je voditelj Marcel Štefančič v svoji oddaji nosil črno majico z belim napisom »Mi to plačamo«, s čimer je po sprejetju interventnega zakona želel komentirati, kdo vplačuje v državni proračun in ne nazadnje, kdo plačuje RTV servis. A kot kaže, njegova izjava na majici ni ostala neopažena. Na družbenem omrežju X  je vodja poslancev stranke Resnica, Katja Kokot kot odziv na voditeljevo majico objavila pravtako svojo fotografijo, na kateri je z napisom na majici: »Kdo to plača?«

Kokot je ob svoji in voditeljevi fotografiji pripisala: »Odgovor na vprašanje, kdo financira javno RTV? Tale stric ni zdržal, mi je kar na majici odgovoril,« ob tem pa dodala smešek s solzami v očeh. Voditelja Štefančiča je tako imenovala kar s »tale stric«.

Marcel Štefančič je v oddaji komentirat sprejetje interventnega zakona: »Zadnje tedne smo s strani predlagateljev interventnega zakona poslušali retorična vprašanja, kdo vse to plačuje? Kdo plačuje državo, socialno zdravstvo, kdo to plača? Podton pa je bil na dlani – vse to plačujejo najbogatejši, zato jih moramo nagraditi z davčno razbremenitvijo. Za to jim moramo biti hvaležni,« je v svojem nastopu dejal Štefančič. Vendar pa je v nadaljevanju poudaril, da je dejansko od plač pobranega več davka kot od bogastva in kapitala. »Od plač namreč še vedno poberemo precej, precej več davka kot od dobička, dividend, kapitala, premoženja. Zato je tudi jasno, kdo vse to zares plača. Vse to plačujemo mi. 90 odstotkov nas. Najbogatejši nam morajo biti za to hvaležni.« je zaključil.

Kot je znano, sicer stranka Resnica, pod vodstvom Zorana Stevanovića, predlaga ukinitev RTV-prispevka, kar naj bi ljudem omogočilo izbiro, ali želijo financirati javni RTV servis. Stevanović, ki je zdaj predsednik državnega zbora, pravi, da bi to omogočilo državljanom, da sami odločajo, ali želijo plačevati za ta javni servis, s čimer bi odprli vrata za širšo politično diskusijo o financiranju in nadzoru nad to institucijo. »Ta naš zakon Resnice o RTV-prispevku je ena izmed naših prioritetnih nalog. Po tem pa bomo pridobivali poslance za referendum glede izstopa iz Nata in WHO-ja,« je nedavno povedal Stevanović.

Marcel ŠtefančičKatja KokotRTVRTV Slovenijainterventni zakon
