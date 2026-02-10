Ojoj, v šovu Kmetija se je pripetila nesreča: Tja dol sem šel, sem že krvav (VIDEO)

V šovu Kmetija se je začelo zapletati. Izpadla Lana Pečnik je za glavo družine imenovala Pio Filipčič. Pia se je pred imenovanjem hlapcev in dekel posvetovala z Gregorjem Merdausom in Žigo Florjanom Sedevčičem, nato še s Carmen Osovnikar. Slednja je upoštevala tudi mnenje Franca Vozla, svojega usodnega para in pravega kmeta. Mark Baržić je bil ves iz sebe, ko se je moral skupaj z Nušo Šebjanič, Urško Gros in Janom Zoretom preseliti v hlev. Postali so namreč hlapci.

Neprijetno presenečenje pa je čakalo tudi Franca Vozla, ki jih bo dobil s krampom po glavi. Hec z Markom, katerega je hotel dvigniti, je namreč pripeljal do poškodbe. »Tja dol sem šel, sem že krvav. S krampom me je,« je v kamero pripovedoval Franc. »Dobro, da ga ni v oko,« pišejo gledalci in ob tem pikro pripomnijo, kaj vse se dela za šov.

Na koncu je gospodarica Nada s Pio najprej pregledala stare grehe. Kokošnjak še ni imel oken, poleg tega ga morajo prebarvati, a jim je tokrat pogledala skozi prste. Krompir morajo okopati, pri tem pa pobrati plevel in koloradske hrošče. Nada je napovedala prihod dveh novih, večjih živali, za kateri morajo iz lesa in kamna zgraditi hlev. Za pomoč jim je pripeljala motokultivator, in če bodo nalogo opravili, bodo poleg nagrade dobili nekaj slastnega.