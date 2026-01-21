Okroglih 40 let praznuje daleč od doma: znana Slovenka uživa v toplih krajih (FOTO)

Tjaša Kokalj Jerala je dopolnila okroglih 40 let. Osebni mejnik je z javnostjo delila na družbenem omrežju Instagram, kjer je objavila kratek video s tortico in zapisom »This is 40.« Objava je hitro pritegnila pozornost sledilcev, pod njo pa so se zvrstile številne čestitke. Lepe želje so ji namenile tudi znane Slovenke, med njimi Ana Praznik, Nika Urbas, Anja Jenko, Hajdi Korošec in Jerica Zupan.

Tjaša rojstni dan praznuje z družino v Dubaju. Na Instagramu je objavila tudi fotografijo v kopalkah ter simpatično fotografijo z možem Klemnom, s katerim sta v dolgoletni zvezi že več kot 18 let, poročena pa od leta 2015.

Tjaša Kokalj Jerala svoj 40. rojstni dan praznuje v Dubaju. FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Tjaša Kokalj Jerala in njen mož Klemen Jerala. FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Tjaša je slovenski javnosti znana že vrsto let. Po osvojitvi naziva Miss Slovenije je svojo prepoznavnost uspešno nadgradila in jo prenesla v medijski prostor ter na družbena omrežja, kjer danes deluje kot vplivnica. S sledilci redno deli utrinke iz vsakdanjega življenja, materinstva, potovanj in sveta mode, pri čemer ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu, urejenemu in umirjenemu slogu.