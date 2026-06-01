Opera pod zvezdami znova navdušila, v Mestni park privabila več kot 10.000 obiskovalcev (FOTO)

Enajsta Operna noč je med drevorede in na osrednjo promenado privabila več kot 10.000 obiskovalcev, ki so večer preživeli ob opernih arijah, zborovskih prizorih in simfonični glasbi.

Pod krošnjami mestnega parka so se zbrali redni obiskovalci opere, družine, mladi, starejši in številni radovedneži, ki operne hiše sicer ne obiščejo pogosto. Prav v tem je ena največjih posebnosti Operne noči – da vrhunsko glasbeno umetnost približa občinstvu zunaj gledaliških zidov in jo umesti v odprt, dostopen mestni prostor. Program je tudi letos pripravila Opera Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Nastopili so Simfonični orkester SNG Maribor, Zbor Opere SNG Maribor ter solistke in solisti mariborske operne hiše, večer pa je vodil dirigent in umetniški direktor Opere SNG Maribor Simon Krečič. Na odru so se zvrstili Sabina Cvilak, Rebeka Lokar, Petya Ivanova, Valentina Čuden, Andreja Zakonjšek Krt, Irena Petkova, Martin Sušnik, Tim Ribič in Jaki Jurgec.

Častni gost Aleš Musar v družbi župana Saše Arsenoviča in njegove žene Katje, direktorja SNG Maribor Danila Roškerja in Nataše Matjašec Rošker ter predsednice Sveta zavoda Suzane Žilić Fišer in Jureta Fišerja, direktorja Surovine. FOTO: Marko Pigac

Če je Operna noč pred enajstimi leti nastala kot poskus približevanja opere širšemu občinstvu, je danes jasno, da je prerasla začetne okvire. Dogodek je postal ena najmočnejših kulturnih blagovnih znamk mesta, ki vsako leto privabi množico obiskovalcev iz vse Slovenije in tujine. Poseben poudarek letošnjega programa je bil na zborovskih točkah, med glasbenimi vrhunci večera pa so bili odlomki iz Bizetove Carmen, Verdijevega Trubadurja in Straussove operete Netopir. Slednja bo jeseni ponovno zaživela tudi na odru mariborske opere.

Vrhunski operni solisti so ustvarili enega največjih kulturnih večerov letošnje pomladi. FOTO: Marko Pigac

Prav odprtost dogodka ostaja njegov največji adut. Namesto strogega gledališkega protokola obiskovalce pričakajo drevesa, poletni večer in sproščeno druženje. Glasba se širi med sprehajalnimi potmi, občinstvo pa koncert spremlja s klopi, ob robovih promenade ali s travnatih površin. Kot poudarja eden izmed organizatorjev Mitja Špes iz Factumeventa, je prav dostopnost ključ do uspeha dogodka: »Opera tukaj ni nekaj oddaljenega ali rezerviranega za poznavalce, temveč nekaj, kar lahko nagovori vsakogar, ki si vzame čas in prisluhne.«

Mariborski mestni park je ponovno gostil množico obiskovalcev. FOTO: Marko Pigac

Letošnjo izvedbo so zaznamovale tudi razprave o varovanju Mestnega parka. Organizatorji so zaradi priporočil pristojnih služb napovedali strožja pravila glede gibanja in posedanja na določenih travnatih površinah, vendar to ni bistveno vplivalo na obisk. Dogodek nastaja v sodelovanju Opere SNG Maribor, Društva EZL EK, Narodnega doma Maribor in Zavoda za turizem Maribor pod častnim pokroviteljstvom Mestne občine Maribor.