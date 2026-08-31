»Opis ni potreben!« Poglejte, kako čudovita je bila na poročni dan naša vrhunska športnica (FOTO)

Odlična judoistka Kaja Kajzer, ki se lahko med drugimi uspehi pohvali z dvema naslovoma evropske podprvakinje (Lizbona 2021 in Zagreb 2024), je dahnila usodni da svojemu dolgoletnemu srčnemu izbrancu Roku Žabkarju.

»Opis ni potreben,« je 26-letna Ljubljančanka zapisala ob fotografiji, na kateri se poljublja s svojim možem.

Kaja Kajzer je sicer ena najuspešnejših slovenskih judoistk mlajše generacije. Ljubljančanka, ki nastopa v kategoriji do 57 kilogramov, je dvakrat osvojila naslov evropske podprvakinje, slovenske barve pa je zastopala tudi na dveh olimpijskih igrah. V Tokiu je bila tik pod zmagovalnim odrom, saj je osvojila odlično peto mesto.