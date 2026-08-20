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POROČNA PRAVLJICA

Organizatorka poroke Gaber-Golob skočila v zakon: na oltarju pa Sanjski moški Blaž (VIDEO)

Veliko pozornosti je požela, ko je sodelovala pri organizaciji poroke Roberta Goloba in Tine Gaber.
Prelepa nevesta Satin v družbi mame in ženina. FOTO: Instagram
Prelepa nevesta Satin v družbi mame in ženina. FOTO: Instagram
P. K.
 20. 8. 2026 | 11:03
 20. 8. 2026 | 11:03
3:01
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Satin Papež, ki jo je širša javnost spoznala kot organizatorko odmevne poroke Roberta Goloba in Tine Gaber, je pred kratkim doživela svojo poročno pravljico. Tokrat ni skrbela za popoln dan nekoga drugega, ampak je v središču pozornosti stala sama. Večno zvestobo je obljubila svojemu izbrancu Gregorju. Poroka je postregla tudi z nekaj prav posebnimi trenutki, ki jih družina zagotovo ne bo pozabila. Na cerkvenem obredu je Satin do oltarja pospremil oče. Povsem drugačno presenečenje pa jo je čakalo ob civilnem delu poročnega slavja. Takrat jo je do bodočega moža pospremila mama Irena Potočar Papež. Ganljiv trenutek je mama pozneje delila tudi na družbenih omrežjih. Razkrila je, da sama vse do zadnjega ni vedela, kakšno posebno vlogo ji je namenila hčerka.

Mama Irena: »Tako sem bila srečna, da sem kar stekla do Satin«

Irena Potočar Papež je ob posnetku zapisala, da je bilo zanjo čarobno presenečenje, ko je lahko Satin na civilnem obredu pospremila do njenega Gregorja. Poudarila je, da bo to darilo do konca življenja hranila na prav posebnem mestu v svojem srcu. Mladoporočencema je ob tem namenila tudi prisrčne čestitke. Hčerki in zetu se je zahvalila za izjemno gesto in pozornost. Posebej ganljivo je bilo dejstvo, da sta imela na poročni dan pomembno vlogo oba Satinina starša. »Z očkom pod roko do oltarja na cerkvenem obredu in z mano na civilnem,« je zapisala ponosna mama. Njeno veselje je bilo očitno tudi na posnetku. Priznala je namreč, da je bila tako srečna, da je kar stekla do hčerke. Trenutek med mamo in hčerko je tako postal eden najbolj osebnih in čustvenih delov slavja.

Presenečenje tudi pri civilnem obredu

A s tem presenečenj še ni bilo konec, saj je civilni obred vodil znani obraz Blaž Kričej Režek. Nekdanji sanjski moški je tako dobil prav posebno vlogo na velikem dnevu mladoporočencev. S svojo prisotnostjo je še dodatno popestril poročno slavje Satin in Gregorja. Satin sicer dobro ve, koliko podrobnosti in presenečenj je potrebnih za nepozabno poroko. Veliko pozornosti je namreč požela, ko je sodelovala pri organizaciji poroke Roberta Goloba in Tine Gaber. Odmevni dogodek jo je še močneje postavil v ospredje slovenske poročne scene. Tokrat pa je lahko profesionalne obveznosti odložila in sama stopila v vlogo neveste. Ob njej so bili najbližji, mama in oče pa sta vsak na svoj način dobila nepozabno mesto v poročnem dnevu. Za Satin in Gregorja se je tako začelo novo življenjsko poglavje, obdano s trenutki, ki bodo v družinskem spominu ostali še dolgo.

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