Oriana Girotto brez dlake na jeziku: »Seveda, lahko je reči, najdite si normalno službo«

V začetku oktobra smo poročali, da se je voditeljica in priljubljena javna osebnost Oriana Girotto znašla v neprijetni življenjski situaciji, ki bi marsikoga vrgla iz tira. Na svojem Facebook profilu je ganljivo razkrila, da je ostala brez doma, ki ga je še pred kratkim doživljala kot idealnega.

Priljubljeni voditeljici se je kmalu nasmehnila nova sreča in je v Ljubljani našla novi dom, kjer bo lahko zaživela mirno in brez negotovosti. Zdaj pa je s sledilci delila razmišljanje, ki je zanetilo pravi požar na družbenih omrežjih. Pod objavo so se namreč komentarji kar usuli.

Oriana je sledilce povabila, da dodajo na njen spisek še ostale nezaposljive poklice, in obrazložila delovanje samostojnih podjetnikov, ki ne smejo zboleti in nimajo plačanega dopusta.

»Za tiste, ki otročje mislijo "ja, pa si navadno službo najdite" (kot, če bi podjetja KOMAJ čakala, da bi ljudi lahko redno zaposlila, haha!), povem enkrat za vselej: obstajajo poklici, ki preprosto niso »zaposljivi«! Govorim, na primer, o svojem področju: turistični vodniki, učitelji v zasebnih šolah (jezikovnih, glasbenih, plesnih, karkoli), prevajalci, tolmači, glasbeniki … in še in še!

Seveda, lahko je reči: »Najdite si 'normalno' službo.« Pa bodimo potem brez vodnikov, učiteljev, prevajalcev, glasbenikov … Za to smo kvalificirani, to znamo, to delamo – in država nas potrebuje. Koliko je še takih poklicev? Napišite tukaj spodaj, naredimo dolg spisek! P. s.: kako deluje s. p.? Ne moreš zboleti, ne moreš na dopust, kar ne delaš, ni plačano in je izguba strank. Samo, da obstajaš, plačaš približno 700 evrov na mesec plus računovodstvo in davek konec leta. Kje so šele najemnine in vse. Zato moramo ves čas delati, da zaslužimo več, drugače ne preživimo.«

Pod objavo so se usuli komentarji sledilcev, objavljamo le nekaj izmed njih. Spisek nezaposljivih poklicev je prvi dopolnil radijski in televizijski voditelj, igralec ter komik Klemen Bučan. »Radijski voditelj, TV voditelj, stand up komik, moderator dogodkov, igralec, v Sloveniji moraš biti vse to hkrati, da imaš za SP stroške in najemnino, pa da lahko ženo in otroka na kakšen dopust pelješ …«

Znani fotograf Peter Irman je dodal: »Fotograf/videograf/novinar ...«

Alenka Ban pa je zapisala: »Top zapis in vsa podpora! Se štejem med kreativne duše, ki 'normalno službo' takoj dobijo samo v tovarni in si popolnoma neodvisno življenje v barvah lahko naslikajo edinole kot SP. Svojega sicer nimam, in to zaradi dejstev omenjenih zgoraj: sem edina vzdrževalka svoje družine, zdravje pa mi 'biti stroj' več ne dovoljuje. Sem pa za hobi vse, kar si želim: oblikovalka nakita, prevajalka in literarna ustvarjalka. Za tolažbo me sicer čaka pol božičnice, ki mi jo bo milostno odmeril ZPIZ, a to bo dovolj le za kos položnice za mesečne bivanjske stroške.«